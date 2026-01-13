Francúzsky obranca Sakho ukončil hráčsku kariéru vo veku 35 rokov. Zahral si aj na MS

Mamadou Sakho oznámil koniec svojej futbalovej kariéry počas prestížneho parížskeho derby vo Francúzskom pohári.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
Aaron Ramsey
Mamadou Sakho z FC Liverpool v súboji s Aaronom Ramseym z londýnskeho Arsenalu počas sobotňajšieho zápasu 31. kola Premier League, v ktorom 'kanonieri' zvíťazili 4:1. Londýn, 4. apríl 2015. Foto: SITA/AP
Francúzsko Futbal Futbal z lokality Francúzsko

Bývalý francúzsky reprezentačný obranca Mamadou Sakho oficiálne ukončil svoju hráčsku kariéru vo veku 35 rokov. Stopér, ktorý naposledy pôsobil v gruzínskom klube Torpedo Kutaisi a od januára 2025 bol bez angažmánu, oznámil koniec aktívnej činnosti priamo na trávniku pred zápasom Francúzskeho pohára medzi tímami Paríž Saint-Germain a FC Paríž.

„Chcel by som sa každému poďakovať za podporu. A oficiálne oznamujem koniec mojej kariéry,“ povedal priamo pred fanúšikmi.

Sakho do seniorského futbalu vstúpil práve vo farbách PSG, kam ako mládežník odišiel z FC Paríž. v PSG bol kapitán a tiež súčasťou tímu, ktorý v roku 2013 vyhral francúzsku Ligue 1.

V roku 2013 prestúpil do anglického FC Liverpool, v ktorom strávil štyri sezóny. Následne hral aj za Crystal Palace a Montpellier, jeho poslednou zastávkou bolo Torpedo Kutaisi.

V najcennejšom drese absolvoval 29 duelov a strelil v nich 4 góly. Bol účastník MS 2014 v Brazílii.

