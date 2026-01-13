Francúzsky obranca Sakho ukončil hráčsku kariéru vo veku 35 rokov. Zahral si aj na MS

Bývalý francúzsky reprezentačný obranca Mamadou Sakho oficiálne ukončil svoju hráčsku kariéru vo veku 35 rokov. Stopér, ktorý naposledy pôsobil v gruzínskom klube Torpedo Kutaisi a od januára 2025 bol bez angažmánu, oznámil koniec aktívnej činnosti priamo na trávniku pred zápasom Francúzskeho pohára medzi tímami Paríž Saint-Germain a FC Paríž.
Majstri sveta Francúzi zakončili rok 2018 víťazstvom, gólovým hrdinom bol Giroud
„Chcel by som sa každému poďakovať za podporu. A oficiálne oznamujem koniec mojej kariéry,“ povedal priamo pred fanúšikmi.
Sakho do seniorského futbalu vstúpil práve vo farbách PSG, kam ako mládežník odišiel z FC Paríž. v PSG bol kapitán a tiež súčasťou tímu, ktorý v roku 2013 vyhral francúzsku Ligue 1.
Chaos v PSG? Luis Enrique tvrdo reaguje: Falošné správy nás chcú destabilizovať
V roku 2013 prestúpil do anglického FC Liverpool, v ktorom strávil štyri sezóny. Následne hral aj za Crystal Palace a Montpellier, jeho poslednou zastávkou bolo Torpedo Kutaisi.
V najcennejšom drese absolvoval 29 duelov a strelil v nich 4 góly. Bol účastník MS 2014 v Brazílii.