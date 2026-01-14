Slovák zabojuje o hlavnú súťaž v Melbourne! Klein v trojsetovej dráme postúpil do finále kvalifikácie

Z tria slovenských tenistov v 2. kole kvalifikácie dvojhry na Australian Open v Melbourne si udržal šancu na postup do hlavnej súťaže iba Lukáš Klein.
Aktuálna slovenská mužská jednotka a nasadená dvadsaťosmička zdolala Španiela Daniela Meridu Aguilara 6:3,6:7 (2), 6:4. Zápas trval 2:22 h a Klein využil prvý mečbal pri podaní súpera.
Molčan postúpil v kvalifikácii na Australian Open, Šramková v Hobarte do 2. kola
O postup do hlavnej súťaže si to zverenec trénera Daniela Trčku rozdá s mladým Američanom Michaelom Zhengom, Ten vyradil nasadenú štvorku Čiľana Tomasa Barriosa Veru 6:4, 6:7 (5), 6:2.
Molčan uhral dva gemy
Nedarilo sa Alexovi Molčanovi, ktorý s Belgičanom Alexandrom Blockxom prehral hladko 1:6, 1:6. Molčan až päťkrát prehral svoje podanie a nedostal sa ani k jednému brejkbalu pri servise 20-ročného Belgičana.
V popredí rebríčkov len menšie zmeny, lídrami sú stále Alcaraz a Sobolenková. Ako sú na tom Slováci?
Zverenec Tibora Tótha si v minulosti dvakrát zahral v hlavnej súťaži v Melbourne Parku, v rokoch 2022 a 2023 zhodne vyhral po jednom zápase a stroskotal v 2. kole.
Wawrinka odštartoval svoju rozlúčkovú sezónu víťazstvom na United Cupe
Hrunčáková z kola von
V kvalifikácii ženskej dvojhry už Slovensko nemá zastúpenie Viktória Hrunčáková prehrala v 2. kole s Bulharkou Viktorijou Tomovovou 4:6, 4:6. V úvode prvého setu 27-ročná Slovenka viedla 2:0 aj 4:2, ale potom 30-ročná Bulharka získala štyri gemy za sebou a set získala 6:4.
Djokovič vystúpil z organizácie na podporu hráčov. Vývoj sa priečil jeho hodnotám
V druhom sete Tomovová ušla Hrunčákovej z 1:1 na 3:1 a náskok brejku si udržala do konca zápasu. Pri svojom podaní premenila prvý mečbal. Košická rodáčka Hrunčáková si v minulosti päťkrát zahrala v hlavnej súťaži v Melbourne. Do 2. kola postúpila len raz – v roku 2019.