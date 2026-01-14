Slovák zabojuje o hlavnú súťaž v Melbourne! Klein v trojsetovej dráme postúpil do finále kvalifikácie

Lukáš Klein sa predstaví vo finále kvalifikácie dvojhry mužov na Australian Open v Melbourne.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Lukáš Klein
Slovenský tenista Lukáš Klein postúpil do finále kvalifikácie o hlavnú súťaž dvojhry na Australian Open v Melbourne. Foto: archívne, SITA/AP
Austrália Tenis Tenis z lokality Austrália

Z tria slovenských tenistov v 2. kole kvalifikácie dvojhry na Australian Open v Melbourne si udržal šancu na postup do hlavnej súťaže iba Lukáš Klein.

Aktuálna slovenská mužská jednotka a nasadená dvadsaťosmička zdolala Španiela Daniela Meridu Aguilara 6:3,6:7 (2), 6:4. Zápas trval 2:22 h a Klein využil prvý mečbal pri podaní súpera.

O postup do hlavnej súťaže si to zverenec trénera Daniela Trčku rozdá s mladým Američanom Michaelom Zhengom, Ten vyradil nasadenú štvorku Čiľana Tomasa Barriosa Veru 6:4, 6:7 (5), 6:2.

Molčan uhral dva gemy

Nedarilo sa Alexovi Molčanovi, ktorý s Belgičanom Alexandrom Blockxom prehral hladko 1:6, 1:6. Molčan až päťkrát prehral svoje podanie a nedostal sa ani k jednému brejkbalu pri servise 20-ročného Belgičana.

Zverenec Tibora Tótha si v minulosti dvakrát zahral v hlavnej súťaži v Melbourne Parku, v rokoch 2022 a 2023 zhodne vyhral po jednom zápase a stroskotal v 2. kole.

Hrunčáková z kola von

V kvalifikácii ženskej dvojhry už Slovensko nemá zastúpenie Viktória Hrunčáková prehrala v 2. kole s Bulharkou Viktorijou Tomovovou 4:6, 4:6. V úvode prvého setu 27-ročná Slovenka viedla 2:0 aj 4:2, ale potom 30-ročná Bulharka získala štyri gemy za sebou a set získala 6:4.

V druhom sete Tomovová ušla Hrunčákovej z 1:1 na 3:1 a náskok brejku si udržala do konca zápasu. Pri svojom podaní premenila prvý mečbal. Košická rodáčka Hrunčáková si v minulosti päťkrát zahrala v hlavnej súťaži v Melbourne. Do 2. kola postúpila len raz – v roku 2019.

Viac k osobe: Alex MolčanLukáš KleinViktória Hrunčáková
Firmy a inštitúcie: Australian open
Okruhy tém: Australian Open v Melbourne dvojhra mužov Kvalifikácia Australian Open Prehra Slovenskí tenisti víťazstvo
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk