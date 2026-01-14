Čínsky obchodný prebytok vlani medziročne vzrástol na rekordných 1,2 bilióna dolárov

Čínsky prebytok obchodnej bilancie vlani medziročne vzrástol na rekordných 1,2 bilióna dolárov (približne 1,03 bilióna eur), a to aj napriek poklesu exportu do Spojených štátov po zvýšení ciel zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Minuloročná obchodná vojna medzi Washingtonom a Pekingom spôsobila medziročný prepad čínskeho exportu do USA o 20 percent, pričom dovoz klesol o 14,6 percenta. Pokles vývozu do USA však nahradili iné trhy. Čína minulý rok celkovo exportovala o 5,5 % viac.
Obchod vlani „prvýkrát prekročil 6,4 bilióna dolárov (približne 5,49 bilióna eur) a stanovil nové historické maximum,“ povedal v stredu námestník ministra colnej správy Wang Ťün. „Niektoré krajiny politizujú obchod a pod rôznymi zámienkami obmedzujú vývoz moderných technológií do Číny,“ povedal Ťün zjavne v narážke na americké clá a exportné obmedzenia. „Inak by sme doviezli ešte viac,“ konštatoval námestník ministra colnej správy.
Minulý mesiac export medziročne stúpol o 6,6 percenta a import o 5,7 percenta.