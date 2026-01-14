Žilinka napadol na Ústavnom súde zmeny vo využívaní kajúcnikov

Generálny prokurátorMaroš Žilinka v stredu na Ústavnom súde SR podal návrh na začatie konania o súlade novely Trestného poriadku, ktorá obmedzuje využívanie inštitútu spolupracujúcej osoby s Ústavou SR, a tiež s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Ako napísal na sociálnej sieti, zároveň žiada pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu. Národná rada ešte 11. decembra 2025 schválila novelu Trestného zákona, zahlasovalo za ňu 76 poslancov.
Okrem sprísnenia trestov pri drobných krádežiach novela, ktorá mení aj Trestný poriadok, obmedzuje aj využívanie spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, v trestnom konaní.
Žilinka odmieta znižovanie trestov za extrémizmus, zmeny považuje za nebezpečný krok späť – VIDEO
Podľa novelizácia by súdy nemali prihliadať na ich výpovede, pokiaľ sa preukáže, že v akomkoľvek trestnom konaní nehovorili pravdu. Podľa kritikov novely sa tým znemožní vyšetrovanie závažnej trestnej činnosti, napríklad zločineckých skupín.