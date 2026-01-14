Žilinka napadol na Ústavnom súde zmeny vo využívaní kajúcnikov

Podľa novelizácia by súdy nemali prihliadať na ich výpovede, pokiaľ sa preukáže, že v akomkoľvek trestnom konaní nehovorili pravdu.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Maroš Žilinka
Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. Foto: archívne, SITA/Kancelária NR SR
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Generálny prokurátorMaroš Žilinka v stredu na Ústavnom súde SR podal návrh na začatie konania o súlade novely Trestného poriadku, ktorá obmedzuje využívanie inštitútu spolupracujúcej osoby s Ústavou SR, a tiež s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Ako napísal na sociálnej sieti, zároveň žiada pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu. Národná rada ešte 11. decembra 2025 schválila novelu Trestného zákona, zahlasovalo za ňu 76 poslancov.

Okrem sprísnenia trestov pri drobných krádežiach novela, ktorá mení aj Trestný poriadok, obmedzuje aj využívanie spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, v trestnom konaní.

Podľa novelizácia by súdy nemali prihliadať na ich výpovede, pokiaľ sa preukáže, že v akomkoľvek trestnom konaní nehovorili pravdu. Podľa kritikov novely sa tým znemožní vyšetrovanie závažnej trestnej činnosti, napríklad zločineckých skupín.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Viac k osobe: Maroš Žilinka
Firmy a inštitúcie: Národná rada SRÚstavný súd SR
Okruhy tém: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor SR Novela zákona Trestný poriadok
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk