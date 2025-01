Rakúšania sa stále nedočkali víťazstva v slalome, naposledy mali horšie výsledky pred 40 rokmi

Rakúski fanúšikovia zjazdového lyžovania si v aktuálnej sezóne Svetového pohára neveriaco pretierajú oči. Z úvodných ôsmich mužských slalomov ich miláčikovia nevyťažili ani jedno pódiové umiestnenie.

Vyslobodzujúce stupne víťazov prišli až v stredu na domácom snehu v Schladmingu. V tradičnom večernom slalome skončili Rakúšania na druhom a treťom mieste, menovite Manuel Feller a Fabio Gstrein. Skloniť sa museli iba pred víťazným Nórom Timonom Hauganom.

Stále bez víťazstva

Rakúšania sa vo frenetickej atmosfére pred 22-tisíc divákmi už-už tešili z víťazstva, ale Haugan im ho nakoniec vyfúkol, keď o 20 stotín zdolal Fellera a o 67 stotín Gstreina.

„Na deviaty pokus sa Rakúšania prvýkrát v sezóne dostali na stupne víťazov. Naposledy predtým mali horšie výsledky pred vyše 40 rokmi v sezóne 1984/1985, keď sa Robertovi Zollerovi podarilo získať prvé miesto na stupňoch víťazov až v desiatych pretekoch,“ informoval web ORF.at.

Dosiaľ len štvrté miesto

Tridsaťdvaročný Feller vstupoval do sezóny ako obhajca malého slalomového glóbusu, ale až do stredy bol v pretekoch SP najvyššie štvrtý vo francúzskom Val d´Isere a siedmy v talianskej Alta Badii.

„Už bolo načase, ale ono to tak nefunguje, že si vopred poviete, že zvíťazíte a to sa aj stane. V určitých pretekoch sme často jazdili veľmi rýchlo, ale nie v oboch jazdách. Doteraz to nestačilo, ale vďakabohu, že to konečne zafungovalo,“ povedal Feller. „Na náročne postavenom profile to bolo veľmi ťažké, o to väčšiu hrdosť cítim,“ dodal strieborný medailista v slalome z MS 2017 v Sankt Moritzi.

Vynahradil si Kitzbühel

Víťazný Haugan si pripísal druhý triumf v slalome v tejto sezóne (po Alta Badii) aj v celej kariére. Po víťazstve Alexandra Steena Olsena v obrovskom slalome Haugan zabezpečil, že Schladming bol v tomto roku pevne v rukách nórskych protagonistov technických disciplín. Haugan zároveň odčinil svoje zlyhanie v Kitzbüheli, vypadnutie z prvého miesta po prvom kole ho veľmi ťažilo.

„Deň po Kitzbüheli bol naozaj náročný. Bolo ťažké prijať, čo sa stalo. Veľmi mi však pomohlo, že som v Schladmingu absolvoval aj obrovský slalom a mohol byť v lepšom jazdeckom tempe. Teraz mám vysoké vyhliadky smerom k majstrovstvám sveta,“ skonštatoval Haugan.