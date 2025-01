Rakúsky prepadák vo Wengene! Kriechmayr musí ísť k zubárovi, bolí ho koleno, ale verí, že stihne domáce MS

Sobotňajší zjazd vo švajčiarskom Wengene potvrdil momentálne obrovskú priepasť medzi Švajčiarmi a Rakúšanmi v tejto kráľovskej disciplíne zjazdového lyžovanie.

Zatiaľ čo Švajčiari pred 40-tisícovým domácim publikom v horskej dedinke oslavovali víťazné double zásluhou Marca Odermatta a Franja von Allmena, Rakúšania si zapísali najhorší výsledok na slávnom Lauberhorne od roku 2009.

Najlepší Rakúšan Otmar Striedinger preťal cieľovú čiaru na 17. mieste o 2,39 s pomalšie ako víťazný Odermatt. Pred 16 rokmi bol Georg Streitberger na rovnakom mieste osemnásty… K súčasnej rakúskej nepohode prispel aj pád ich najväčšieho zjazdárskeho esa Vincenta Kriechmayra. V predposlednej zákrute pred cieľom sa 33-ročný rodák z Linzu dostal príliš do záklonu a skončil v ochrannej sieti.

Priebežne mu vtedy patrila druhá priečka. Do cieľa síce zlyžoval na jednej nohe, ale neskôr bolo markantné, že má problém s pravou nohou, ktorú nedokázal poriadne zaťažiť. Dvojnásobný majster sveta a majiteľ 18 víťazstiev v pretekoch Svetového pohára sa po vyšetreniach v Innsbrucku dozvedel povzbudzujúcu správu.

„Je to lepšie, ako sa očakávalo, diagnóza je pozitívna. Ide o ťažké natiahnutie vnútorného väzu v pravom kolene. Februárové majstrovstvá sveta v Saalbachu by som chcel stihnúť. Aj keď ošetrujúci lekár Christian Hoser tvrdí, že to bude veľmi tesné,“ uviedol Kriechmayr pre ORF.

Na podotknutie, že po pretekoch má mierne znetvorenú tvár a chýba mu časť zuba, s unaveným úsmevom odpovedal: „To je najmenej ísť k zubárovi…“

V sobotu vo Wengene to bol štvrtý zjazd aktuálnej sezóny SP mužov a štvrtýkrát sa stalo, že švajčiarski pretekári skončili na prvých dvoch miestach. Víťazný Odermatt po dvoch vlaňajších triumfoch dosiahol v slávnych zjazdárskych pretekoch na vyše 4,4 km dlhej trati víťazný hetrik, čím sa vyrovnal legendám Franzovi Klammerovi a Beatovi Feuzovi, ktorý tiež trikrát zvíťazili v zjazde pod majestátnym Eigerom.

Víťazný čas 27-ročného Odermatta 2:22.58 min je zároveň nový traťový rekord. Držiteľ troch veľkých glóbusov za celkový triumf v SP vyhral 43. preteky tohto rangu a štvrté v zjazde. Odermatt naďalej potvrdzuje, že je zjazdárska jednotka súčasnosti.

„Je úžasné byť prvý muž od čias Franza Klammera a Beata Feuza, ktorý vyhral tri zjazdy tu vo Wengene. Beat ma naučil toľko o zjazdovom lyžovaní – ako byť najrýchlejšía udržať si výkonnosť niekoľko rokov. Teraz som hrdý na to, že môžem odovzdať tieto vedomosti mladším chlapcom. Švajčiarske zjazdové lyžovanie prežíva excelentný cyklus a som rád, že som jeho súčasť,“ uviedol Marco Odermatt, ktorý si upevnil líderský post vo Svetovom pohári.

Pred nedeľňajším slalomom mal na čele náskok 292 bodov pred Nórom Henrikom Kristoffersenom.