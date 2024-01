Strasser vyhral dva najprestížnejšie slalomy vo Svetovom pohári, napodobnil Kristoffersena spred ôsmich rokov (video)

Linusovi Strasserovi sa podarilo to, čo žiadnemu Nemcovi 34 rokov pred ním. Vyhral dva najprestížnejšie slalomy vo Svetovom pohári mužov v zjazdovom lyžovaní, ktoré sú od seba časovo vzdialené iba 72 hodín. Najprv v nedeľu ovládol najtočivejšiu disciplínu v Kitzbüheli a v stredu potom pridal víťazstvo aj v prestížnych večerných pretekoch v Schladmingu.

Pred takmer 20-tisícovou kulisou na legendárnom svahu Planai zdolal v súčte oboch jázd Nóra Timona Haugana o 28 stotín sekundy a tretiemu Francúzovi Clémentovi Noelovi nadelil sekundu a dve stotiny.

V roku 1990 sa rovnaký husársky kúsok, teda po sebe idúce triumfe v rakúskych strediskách Kitzbühel a Schladming, podaril inému Nemcovi Arminovi Bittnerovi. Posledným z ôsmich držiteľom double z oboch vysoko cenených podujatí pred Strasserom bol v roku 2016 Nór Henrik Kristoffersen.

„𝗧𝘄𝗼 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲!“

🇩🇪 Linus Strasser breaks the heart of Timon Haugan as he wins again in Schladming 🥇#fisalpine pic.twitter.com/4kzEi3UHwB

— Eurosport (@eurosport) January 24, 2024