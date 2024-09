Putin napriek medzinárodnému zatykaču pricestoval na návštevu Mongolska, zrejme ho však nezatknú

Ruský vodca Vladimir Putin v pondelok pricestoval do Mongolska na návštevu napriek tomu, že na neho Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal zatykač a krajina by ho ako jeho člen mala zatknúť. Zatiaľ však nič nenasvedčuje tomu, že by Mongolsko počúvlo výzvy na zatknutie a urobí to.

Ukrajina vyzvala Ulánbátar na zatknutie Putina a vydanie súdu sídliacemu v Haagu a na zatknutie vyzvalo napríklad aj viac ako 50 Rusov žijúcich v zahraničí. Európska únia zase vyjadrila obavy, že Mongolsko nedodrží svoj záväzok a nezatkne ho. Putinov hovorca minulý týždeň vyhlásil, že Kremeľ v tejto súvislosti nemá obavy.

Ruského vodcu v Mongolsku privítali s poctami. V utorok sa Putin stretol s tamojším prezidentom Uchnaagijnom Chürelsüchom. Na agende majú rokovania aj ceremóniu pri príležitosti 85. výročia víťazstva sovietskych a mongolských síl nad japonskou armádou pri rieke Chalchyn Gol.

Návšteva je prvá Putinova cesta do krajiny, ktorá je členom ICC, od vydania zatykača v marci 2023. Zatykač vydali na ruského vodcu za jeho rolu pri únosoch detí z Ukrajiny, kde vedie vojnu.

Mongolsko je signatárom Rímskeho štatútu ICC, ktorý vyžaduje zatknutie každého, na koho ICC vydal zatykač. Dostalo sa tak do ťažkej situácie, keďže je to vnútrozemská krajina, ktorá je vysoko závislá od Ruska, pokiaľ ide o dodávky paliva a časti elektrickej energie. Súd však nemá žiadny mechanizmus presadzovania zatykačov.