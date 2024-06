Proxenta ako developer: história projektov firmy

Už 15 rokov prináša Proxenta na slovenský trh výnimočné projekty, ktoré premieňa na investičné príležitosti. Vo svojich začiatkoch sa sústreďovala na predaj finančných produktov. Dnes svoje aktivity sústreďuje na dva výrazné, no veľmi odlišné segmenty – development a potravinárstvo. Tieto odvetvia, v ktorých sa Proxenta biznisovo angažuje, počas svojho pôsobenia na Slovensku výrazne posilnila a tak v súčasnosti okrúhle výročie oslavuje viacerými úspechmi ako jedna z popredných investičných skupín na Slovensku.

Projekty Proxenty na Slovensku a Kube

V oblasti potravinárstva začala Proxenta podnikať v roku 2017, keď na Slovensku postavila továreň na výrobu proteínových tyčiniek. Aktivity v tomto segmente však neponechala len „doma“ a rozšírila ich až na Kubu, kde v roku 2019 založila továreň na výrobu cukroviniek. Výroba sa tu špecializuje na oplátky, sušienky, raňajkové cereálie a tvrdé cukríky. Ide pritom o najväčšiu továreň svojho druhu na Kube.

Development má v investičnej skupine o niečo dlhšiu históriu pretkanú originálnymi projektmi, ktorá začala rokom 2013. Odvtedy spoločnosť stojí za viacerými úspešnými rezidenčnými aj komerčnými projektmi. Proxenta sa za toto obdobie v pozícii developera vypracovala medzi desiatku najväčších a najdôveryhodnejších hráčov v tejto oblasti na Slovensku. V rebríčku najväčších rezidenčných developerov, ktorý každoročne zostavuje The Slovak Spectator, jej aktuálne patrí ôsma priečka. Svoje projekty má rozfázované v rôznych štádiách. „Dbáme na to, aby jednotlivé projekty boli v rôznych štádiách rozpracovanosti. Umožňuje nám to ľahšie zvládať cyklické zmeny a zároveň flexibilnejšie reagovať na výkyvy trhu,“ približuje generálny riaditeľ a majiteľ spoločnosti Pavol Kožík. Dodáva, že tento postup zlepšuje aj plánovanie cash-flow.

Prvé developerské projekty skupiny Proxenta v Nitre

Developerský tím Proxenty pod vedením skúseného Martina Škodáčeka úspešne skolaudoval svoj prvý rezidenčný projekt ešte v roku 2015. Išlo o ucelený komplex siedmich bytových domov, ktoré vyrástli v lukratívnej časti Čermáň v Nitre. Realizácia bytových domov bola rozdelená do dvoch etáp. Prvá časť projektu bola ukončená ešte v roku 2014. Druhá etapa bola užívateľom odovzdaná o rok neskôr. V Nitre tak vďaka nemu pribudlo 154 bytov a apartmánov.

Proxenta ostala nitrianskemu regiónu verná aj vo svojom druhom projekte. Ten dostal meno po kopci, na ktorom vyrástol. Rezidenčný projekt Tabáň stojí priamo v centre mesta. Spolu ponúkol 264 bytov a apartmánov a takmer 30 obchodných priestorov. Dve podzemné podlažia priniesli 359 parkovacích miest. Vďaka tomu sa priestor nad zemou mohol využiť ako oddychové miesto pre obyvateľov objektu. Projekt je navrhnutý tak, aby v centre kompaktného bloku vyrástlo nádvorie, ktoré ponúka oddychové zóny a zeleň. Investičná skupina Proxenta v rámci svojej dlhodobej stratégie stavia na lukratívnych lokalitách, vďaka čomu dlhodobo rastú na hodnote. Výhodou pre majiteľov bytov v takýchto projektoch je, že ich nehnuteľnosti sú ľahko likvidné. Tabáň v Nitre túto stratégiu do bodky naplnil.

Najväčší bytový komplex v novodobej histórii Nitry ocenila odborná aj laická verejnosť. Proxenta v roku 2021 zvíťazila v hlasovaní čitateľov renomovaného magazínu ASB a vďaka nemu získala prestížne ocenenie Developer roka 2021.

Foto: Proxenta

Brownfieldy v Bratislave

Developer Proxenta ukázal, že dokáže využiť aj potenciál komplikovaných brownfieldov. Aj napriek tomu, že realizácia takýchto projektov je veľmi náročná a neraz aj zdĺhavá. Popri Nitre zamerala svoju pozornosť aj na Bratislavu, primárne na jej centrum. K dnešnému dňu ide už o sedem rezidenčných projektov, šesť z nich sa nachádza v najlukratívnejšej mestskej časti Staré Mesto. Pešia dostupnosť do centra mesta, možnosti kultúry, zábavy, relaxu a služieb v tesnej blízkosti mestských parkov doplnili benefity bývania v týchto luxusných rezidenciách.

Súbežne s výstavbou Tabáňu sa Proxenta venovala projektu Weinhauer. Polyfunkčný projekt vyplnil prázdny pozemok na Jozefskej ulici v centre Bratislavy a scelil tak dlhoročnú prieluku. Celkovo pozostáva z 35 bytov a apartmánov. Trhová hodnota projektu bola vyčíslená na takmer 8 mil. eur a do užívania bol odovzdaný v roku 2017. Weinhauer naznačil smerovanie Proxenty v rámci developmentu v Bratislave. Nachádza sa totiž v tesnej blízkosti Prezidentského paláca a okrem naozaj lukratívnej polohy ponúkol aj 95 parkovacích miest v podzemnej garáži. Srdcom projektu je tiché zelené átrium vo vnútrobloku.

Na výstavbu v Starom Meste plynulo nadviazala realizácia projektu Proxenta Residence. Priamo na Račianskom mýte vyrástla trinásťpodlažná veža, ktorá je charakteristická vystupujúcimi a ustupujúcimi podlažiami. Budova sa pýši high-endovým parkovaním. Ako jedna z mála budov na Slovensku využíva parkovanie formou zakladača. Štyri parkovacie kóje zabezpečujú plynulé a pohodlné parkovanie v jednej z najviac exponovaných parkovacích oblastí v Bratislave. Budova sa delí na dve časti. Na ôsmich podlažiach sa nachádza 64 bytových jednotiek. Štyri podlažia tvoria kancelárske priestory. Celková trhová hodnota projektu prekročila sumu 10 mil. eur a bola dokončená v roku 2020.

Tieto štyri rezidenčné projekty sú tak ukončené a Proxente priniesli celkové tržby vo výške až 63,1 mil. eur. Ich celková zastavaná plocha činí viac ako 62 000 m2 a 669 bytov.

Rok 2023 v znamení projektu Kesselbauer

Minulý rok Proxenta skolaudovala jeden zo svojich najdôležitejších rezidenčných počinov. Projekt Kesselbauer priniesol do centra Bratislavy luxusné bývanie s nádychom histórie. Architekti pri návrhu rešpektovali pôvodný vzhľad historickej budovy, ktorá tu predtým stála. „Projekt vyrástol na mieste bývalej pekárne veľkopodnikateľa Alexandra Kesselbauera. Úctu k minulosti preto nesie nielen vo svojom názve, ale aj v obnove priečelia pôvodného meštianskeho domu,“ vysvetľuje Martin Škodáček, riaditeľ developmentu v spoločnosti Proxenta. Jedna z prevádzok, ktoré tu už dnes fungujú, je aj preto pekáreň.

Prémiový objekt priniesol 115 luxusných bytov a apartmánov. Aj tu Proxenta myslela na parkovanie, ktoré je vo forme 155 parkovacích miest zabezpečené v podzemnej garáži. Očakávané tržby po prevzatí všetkých jednotiek ich novými majiteľmi dosiahnu 34 miliónov eur. Tak, ako je u projektov Proxenty dobrým zvykom, aj Kesselbauer prináša kultivovaný priestor na oddych. Vnútroblok v parkovej úprave, ktorému dominuje na mieru vyrobená socha „Krídla“ od talentovaného slovenského sochára Róberta Palúcha, dotvára s projektom harmonický celok.

Kesselbauer. Foto: Proxenta

Prevádzky rezidenčného projektu vrátane pekárne obsadili nájomníci, ktorých Proxenta vybrala tak, aby celej lokalite prinášali pridanú hodnotu. Okrem lekárskych a právnych služieb pribudne napríklad aj unikátny koncept samoobslužnej reštaurácie. Proxenta sa rozhodla tieto lukratívne obchodné priestory prenajímať. Ostávajú tak naďalej súčasťou majetku skupiny a zdrojom pravidelného príjmu.

Dokončené rezidenčné projekty Proxenty v centre Bratislavy dopĺňa už skolaudovaný rezidenčný objekt BloKK. Pôvodne kancelárska budova v centre mesta, na nároží ulíc Vysoká a Námestie 1. mája, prešla kompletnou rekonštrukciou. Výsledkom je 37 štýlových apartmánov priamo oproti Prezidentskému palácu. Jeho trhová hodnota prekročila 12 mil. eur. Rovnako ako ostatné projekty Proxenty v centre Bratislavy, aj BloKK ponúka benefity lukratívnej lokality. Popri funkcii bývania projekt vrátil do tejto budovy aj staromestský dvor, ktorý bol neoddeliteľnou súčasťou pôvodnej obytnej zástavby. Vo vnútri objektu vzniklo átrium so zeleňou a oddychovými zónami, ktoré umožňuje prístup denného svetla aj čerstvého vzduchu do vnútorného traktu budovy. V predaji ostávajú už len dva luxusné byty. Parkovacie státie je aj v prípade projektu BloKK vyriešené v podzemí.

Ďalší rezidenčný projekt v Bratislave sa už stavia

Na úpätí Devínskej kobyly rastie Stockerka. Rezidenčný projekt aj v tomto prípade stavia okrem iného na výnimočnosti svojej lokality. Moderný bytový komplex tvoria štyri bytové domy, ktoré spolu ponúkajú 271 bytov a apartmánov. Väčšina z parkovacích miest má byť situovaná v podzemnej garáži. Aktuálna hodnota tohto projektu Proxenty je viac ako 12 mil. eur. Po dokončení sa však jeho trhová hodnota zvýši viac ako 5-násobne, na odhadovaných 62 mil. eur.

Stockerka. Foto: Proxenta

Stockerka od Proxenty prinesie kvalitné rodinné a komunitné bývanie. V rámci projektu vyrastie jednopodlažný objekt, ktorý je vyhradený pre občiansku vybavenosť. V parku, ktorý obkolesí bytovky, sa bude nachádzať multifunkčné ihrisko a workoutová zóna. K dispozícii bude aj komunitná terasa a pikniková zóna s grilom. Projekt bude dokončený koncom roka 2027.

Stockerka – terasa. Foto: Proxenta

Aktuálne sa schvaľuje aj projekt Schanz na Šancovej ulici v bratislavskom Starom Meste s odhadovanou trhovou hodnotou 40 mil. eur a kompozíciou 64 bytov a 218 parkovacích miest.

Rezidencie Slovenka vyrastú v centre Banskej Bystrice

Proxenta je jedným z mála developerov, ktorý sa aktívne venuje výstavbe rezidenčného bývania v regiónoch. Z dlhodobého hľadiska sa skupina plánuje na mimobratislavské lokality sústrediť ešte viac. „Úspech v Nitre nám potvrdil záujem o kvalitný development v regiónoch. Myslíme si, že ponúkajú príležitosti, ktoré mnohí developeri neprávom obchádzajú. Chceme sa preto na regióny zameriavať aj v budúcnosti,“ vysvetľuje šéf investičnej skupiny Pavol Kožík.

Najnovším regionálnym počinom Proxenty je projekt Rezidencie Slovenka. Ide o jeden z najväčších rezidenčných projektov v regióne za posledné roky. Plány developera Proxenta v Banskej Bystrici kopírujú jej prístup k developmentu v hlavnom meste. Ucelená moderná mestská štvrť prinesie 34 500 m2 atraktívneho mestského bývania vo vysokom štandarde, s dôrazom na kvalitnú architektúru a bezpečný verejný priestor. Parkovanie bude umiestnené výhradne do podzemných garáží, čo prinesie do štvrte viac zelene. Areál na jednej strane hraničí s historickým centrom mesta, kde sú v pešom dosahu všetky významné mestské a občianske inštitúcie či pamiatky a atrakcie. Na druhej strane pozemok ohraničuje rieka Bystrica, ktorá ostane zachovaná a vďaka zrekonštruovanému nábrežiu sa opäť stane dôležitou súčasťou života mesta a budúcich obyvateľov rezidenčného projektu.

Projekt Proxenty v úplnom centre krajského mesta ponúkne až takmer 900 bytov a 1 235 parkovacích miest. Výstavba bude realizovaná v dvoch etapách. Tá prvá sa začne stavať už v priebehu budúceho roka a prinesie 352 bytov a apartmánov. Developer v nej počíta s tržbami na úrovni 70 mil. eur.

Komerčné nehnuteľnosti skupiny Proxenta

Proxenta má vo svojom portfóliu okrem rezidenčných aj komerčné projekty. Ide o priemyselné parky vo Vrábľoch a Trnave, budovu Proxenta Offices a pripravovaný Selfstorage Merk v Bratislave. „Tento segment dokáže odolávať výkyvom na trhu. Dokázalo sa to počas pandémie, ako aj krízy v dodávateľských reťazcoch. Logistika je stabilizačným prvkom nášho portfólia,“ približuje Pavol Kožík. Celková trhová hodnota komerčných nehnuteľností dosiahla ku koncu minulého roka 43 mil. eur.

Samooblužný sklad, ďalší plánovaný projekt, má vyrásť v bratislavskej Petržalke. Pôjde o priestory na uskladnenie vhodné pre fyzické aj právnické osoby. Takýto model je v zahraničnom developmente pomerne bežný. Už teraz má projekt trhovú hodnotu 6,5 mil. eur a po dokončení bude podstatne vyššia.

Rôznorodosť portfólia projektov spoločnosti Proxenta a schopnosť prinášať užitočnú aj originálnu výstavbu tak potvrdzuje aj ďalší komerčný projekt tohto developera.

Finančné zdravie investičnej skupiny Proxenta

Proxenta na financovanie svojich developerských projektov čiastočne využíva aj dlhopisy. Emisie cenných papierov pre skupinu zabezpečujú najmä tri spoločnosti: Proxenta Invest, Proxenta Private Equity a Proxenta Fundraising. Pohľad na ne potvrdzuje pozitívne informácie o finančnom zdraví skupiny. Že sa jej darí, potvrdzujú aj finančné výsledky za minulý rok. Traja emitenti cenných papierov dosiahli spolu zisk vo výške 2,6 mil. eur. Znamená to, že sa skupine podarilo zdroje umiestniť do rentabilných projektov produkujúcich pozitívny cash-flow.

Za 15 rokov svojej existencie emitovala skupina Proxenta dlhopisy v hodnote 75 mil. eur. Z nich bolo 42 miliónov už splatených. Aktuálna výška dlhopisových záväzkov je tak pod úrovňou 33 mil. eur.

Väčšina dlhopisov má päťročnú splatnosť, čo zlepšuje finančné plánovanie spoločnosti a tým zvyšuje odolnosť spoločnosti aj jej investícií voči zmenám na investičnom trhu. Práve to ako napríklad aj platobná disciplína spoločnosti sú dôležitými faktormi, ktoré investorom pomáhajú v rozhodovaní pri zhodnocovaní majetku. Proxenta nemeškala s výplatou svojich záväzkov ani raz.

Ďalším cieľom investičných spoločností je držať objem živých dlhopisov na striktne stanovených výškach v pomere k ostatným zdrojom financovania. Zámerom je udržať expozíciu voči investorom v rozumnej miere.

Úspechy a spôsob investovania tak prezentuje investičná skupina, no cítia ju aj jej klienti. V marci tohto roku vyplatila spoločnosť Proxenta investorom emisiu dlhopisov v hodnote 1,4 mil. eur. Okrem toho prišiel rad aj na úhradu výnosu ďalšej emisie v podobne kupónov. Za minulý rok skupina splatila bankové úvery v hodnote 14 mil. eur. Aj to sa podpisuje pod nárast záujmu o investičné príležitosti. Objem vydaných dlhopisov a akcií vzrástol vlani o 24 percent. Počet nových klientov stúpol o 14 percent.

