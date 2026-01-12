Výplaty rástli rýchlejšie než ceny, istota práce sa však koncom roka 2025 zhoršila

Mzdy na Slovensku v závere roka 2025 rástli rýchlejšie než inflácia a vo väčšine odvetví tak zamestnancom reálne zvýšili kúpnu silu. Tento priaznivý obraz však podľa analytika sprevádza menej optimistický vývoj zamestnanosti, ktorý naznačuje postupné ochladzovanie trhu práce a rastúcu opatrnosť firiem.
Najnovšie údaje Štatistického úradu SR za november ukazujú, že mzdová dynamika sa čoraz viac odpája od výkonnosti ekonomiky a firmy reagujú na slabší dopyt skôr úpravou počtu pracovných miest než tlmením rastu platov.
Rast miezd bol nerovnomerný
Priemerná nominálna mesačná mzda v novembri 2025 medziročne vzrástla vo väčšine sledovaných odvetví. Tempo rastu sa pohybovalo od 2,7 % v ubytovaní až po 6,6 % v reštauráciách a pohostinstvách, pričom polovica odvetví zaznamenala nárast presahujúci päť percent. Jedinou výnimkou bol predaj a opravy motorových vozidiel, kde mzdy medziročne klesli o 1,8 %, prvýkrát od jari 2021.
Po očistení o infláciu najlepší výsledok v rámci reálneho rastu miezd zaznamenali opäť reštaurácie a pohostinstvá s rastom o 2,8 %. Reálne mzdy vzrástli nad dve percentá aj v maloobchode a vo vybraných trhových službách, zatiaľ čo v predaji vozidiel sa prepadli o viac než päť percent.
Zamestnanosť klesala vo väčšine odvetví
Úplne iný obraz však ponúka zamestnanosť. V novembri medziročne klesol počet zamestnaných osôb v šiestich z desiatich sledovaných odvetví. Najvýraznejší úbytok zaznamenal veľkoobchod, kde zamestnanosť klesla o viac než tri percentá, poklesy sa objavili aj v priemysle, stavebníctve, doprave, maloobchode či vo vybraných trhových službách.
Rast zamestnanosti sa sústredil najmä do ubytovania, kde počet pracovníkov stúpol o viac než päť percent, a do reštaurácií, informačných služieb a predaja vozidiel. Ani tieto prírastky však nedokázali vyvážiť úbytky v sektoroch s vyššou váhou v ekonomike.
Podľa analytika 365.bankTomáša Boháčka zostáva mzdový vývoj zatiaľ relatívne priaznivý, hoci čoraz viac sa oddeľuje od výkonnosti domácej ekonomiky. Ako upozorňuje, firmy reagujú na slabší dopyt skôr optimalizáciou pracovných miest než korekciou miezd, čo vysvetľuje kombináciu rastúcich platov a klesajúcej zamestnanosti.
Trh práce čakajú nové riziká
Rast pracovných miest v ubytovaní a niektorých službách je podľa neho zatiaľ len sektorový a nedokáže nahradiť straty v priemysle, obchode či doprave. „Trh práce bude v tomto roku skôr podchladený,“ konštatuje Boháček s tým, že nábor nových pracovníkov sa už dnes viditeľne spomaľuje.
Do ďalšieho obdobia vstupuje trh práce podľa analytika s viacerými rizikami. Okrem domácej ekonomickej neistoty a slabšieho zahraničného dopytu sa čoraz viac začínajú prejavovať aj globálne trendy, najmä v oblasti digitalizácie a umelej inteligencie.
Tie môžu postupne viesť k úbytku pracovných miest v IT a administratíve a k ďalšiemu tlaku na spomaľovanie rastu miezd. Aj keď prudký nárast nezamestnanosti sa zatiaľ neočakáva, odolnosť trhu práce sa bude podľa analytikov znižovať a firmy budú čoraz opatrnejšie pri náboroch aj investičných rozhodnutiach.