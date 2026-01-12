Ukrajinský tínedžer v pondelok pobodal učiteľku a spolužiaka na škole v Kyjeve, uviedla miestna prokuratúra po zadržaní mladistvého útočníka, ktorý si spôsobil aj vlastné zranenia.
Vyšetrovatelia preverujú možný ruský vplyv na 14-ročného páchateľa, v ktorého telefóne sa podľa nich našla komunikácia s neznámymi osobami, „pravdepodobne predstaviteľmi ruských špeciálnych služieb“.
Starší žiak dobodal 10-ročného chlapca na škole v Rusku, útočníka zadržali
Polícia zverejnila fotografie, na ktorých podozrivý sedí pred vyšetrovateľmi v tričku s nemeckým nápisom „Hitler kaputt“. Počas útoku mal na sebe masku a prilbu. Obe zranené osoby boli hospitalizované.
Počas takmer štyroch rokov vojny sa Ukrajina aj Rusko opakovane obviňujú z online náboru maloletých. Moskva dlhodobo využíva naratívy o druhej svetovej vojne na vykresľovanie ukrajinského súčasného vedenia ako „neonacistického“, čo Kyjev aj jeho západní spojenci odmietajú ako nepodložené.