Nemecký kancelár rokoval v Indii aj o zintenzívnení spolupráce v oblasti obranného priemyslu

India a Nemecko sa snažia posilniť spoluprácu v oblasti obranného priemyslu, povedal v pondelok premiér Naréndra Módí po tom, čo vo svojom domovskom štáte Gudžarát privítal nemeckého kancelára Friedricha Merza.
Merz povedal, že Berlín si tiež želá užšie bezpečnostné partnerstvo s Indiou vrátane hlbšej „spolupráce medzi našimi obrannými priemyslami“ s cieľom znížiť tradičnú závislosť Indie od Ruska, pokiaľ ide o ťažkú vojenskú techniku.
Obrana, polovodiče nerasty
Merz začal svoju dvojdňovú návštevu Indie – prvú návštevu Ázie od svojho nástupu do úradu v máji – dva týždne pred summitom EÚ-India a v čase, keď India a európsky blok pracujú na dohode o voľnom obchode.
Obe krajiny po stretnutí lídrov oznámili uzavretie viacerých dohôd a spoločných vyhlásení s cieľom zvýšiť obchod medzi oboma krajinami, ktorý v súčasnosti dosahuje hodnotu 50 miliárd dolárov. Malo by ísť predovšetkým o oblasti obranného priemyslu, polovodičov, ako aj kritických nerastov.
Silné reťazce
Obe krajiny „spolupracujú na bezpečných, dôveryhodných a robustných dodávateľských reťazcoch, pričom naše memorandá o porozumení v týchto otázkach posilnia naše partnerstvo,“ povedal Módí. „Užšia spolupráca v oblasti bezpečnosti a obrany je prejavom vzájomnej dôvery a názorovej zhody,“ dodal indický premiér.
Stretnutie indického a nemeckého lídra prichádza v čase, keď obe strany čelia ekonomickým a bezpečnostným výzvam zo strany dvoch najväčších svetových ekonomík, Číny a Spojených štátov.
Merz povedal, že Berlín „rešpektuje medzinárodný poriadok, v ktorom môžeme žiť slobodne a bezpečne, pretože svet v súčasnosti prechádza procesom preskupovania“. „Čoraz viac ho charakterizuje veľmocenská politika a uvažovanie v zmysle sfér vplyvu, a preto musíme spojiť sily, aby sme tieto protivetry prečkali,“ dodal.
Budú aj ponorky
„Je mimoriadne strategicky dôležité, aby sme prehĺbili spoluprácu medzi našimi obrannými priemyslami. To posilňuje obe strany a tiež pomáha napríklad znížiť závislosť Indie od Ruska,“ povedal Merz.
Naí Dillí, ktoré sa desaťročia spoliehalo na Moskvu, pokiaľ ide o jeho kľúčovú vojenskú techniku, sa v posledných rokoch snažilo znížiť svoju závislosť od Ruska diverzifikáciou dovozu a posilnením vlastnej domácej výrobnej základne.
India v súčasnosti okrem Ruska považuje za svojich kľúčových vojenských dodávateľov Francúzsko, Izrael a Spojené štáty. Berlín a Naí Dillí tiež rokujú o prípadnej dohode pre nemeckú spoločnosť ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) o výstavbe šiestich ponoriek pre indické vojenské námorníctvo v spolupráci s indickými štátnymi lodenicami Mazagon Dock.