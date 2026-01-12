Fanúšikovia brutálne zbili rozhodcu. Na zemi ho udierali a kopali, hráči pomáhali upokojiť situáciu - VIDEO

Nešportová udalosť poznačila duel najvyššej basketbalovej súťaže v Brazílii. Stretnutie medzi tímami Pato Basquete a Caxias do Sul sa skončilo až po druhom predĺžení v prospech hostí 91:85.
Po skončení zápasu bol rozhodca Diego Chiconato napadnutý na ihrisku osobami spojenými s domácim klubom. Arbiter spadol na zem, kde ho zadržali a zbili najmenej traja ľudia.
Na kolujúcich videách je vidieť, ako Chiconato vstáva po tom, čo ho kopali, a hráči Pato pomáhajú rozohnať bitku. Polícia vstúpila na ihrisko a zaistila bezpečnosť zúčastnených, píše web cnnbrasil.com.br.
Famózny návrat hviezdneho Antetokounmpa. Pauza pre zranenie prospela aj Wembanyamovi - VIDEO
Násilie k športu nepatrí
V stanovisku domáceho celku sa píše, ako odsúdili tento incident a zdôraznili svoj záväzok k mieru v športe.
„Klub Pato Basquete sa verejne vyjadruje k udalostiam, ktoré sa odohrali počas zápasu proti Caxias do Sul a po jeho skončení. Zdôrazňuje, že celý projekt je založený na dodržiavaní zákonov a predpisov a odsudzuje akýkoľvek akt násilia akéhokoľvek druhu. Zúčastnené strany už poskytli svoje vysvetlenia príslušným orgánom a Pato Basquete verí, že pravda a spravodlivosť vyjdú na povrch.
Spolupracujeme na najlepšom riešení tohto prípadu. Zdôrazňujeme tiež náš záväzok k mieru v športe a bezpečnosti všetkých fanúšikov, rodín a profesionálov zúčastnených na podujatí,“ uviedlo vedenie.
Escenas lamentables vistas en la liga de baloncesto de Brasil:
Al terminar el partido entre Pato Basquete y Caxias, miembros del cuerpo técnico de Pato Basquete acorralan y agreden al árbitro
— Pasion Basket (@PasionBasketNBA) January 10, 2026
Odsúdili to
Basketbalová federácia štátu Paraná v Brazílii (FPRB) je orgán zodpovedný za organizáciu podujatí, najmä štátnych majstrovstiev a Pohára Paraná pre mužov i ženy, a je pridružená k Brazílskej basketbalovej konfederácii (CBB).
FPRB verejne vyjadrila svoje dôrazné odsúdenie násilných činov, ku ktorým došlo v spomenutom súboji.
„Vyjadrujeme plnú solidaritu s rozhodcovským tímom zápasu, najmä s rozhodcom Diegom Chiconatom, členom oficiálneho rozhodcovského zboru tejto federácie, ako aj so všetkými profesionálmi, ktorí sa podieľajú na rozvoji basketbalu etickým, bezpečným a rešpektujúcim spôsobom. V žiadnom prípade netolerujeme akýkoľvek druh násilia, či už fyzického, verbálneho alebo morálneho, voči akýmkoľvek účastníkom hry, vrátane športovcov, rozhodcov, technických komisií, funkcionárov a fanúšikov. Takéto správanie porušuje zásady športu demokratického spolunažívania, ktoré by mali byť základom športových súťaží,“ stálo vo vyjadrení.
Levice nevyužili domáci postupový "mečbal". Rozhodne tretí zápas vo Würzburgu - VIDEO
Klub Pato Basquete z 20 zápasov v lige zvíťazil len päťkrát a patrí mu 15. miesto v tabuľke. Tím Caxias do Sul má vyrovnanú bilanciu s desiatimi výhrami i prehrami, čo stačí na 12. pozíciu. Oba celky zatiaľ postupujú do play-off, kde sa predstaví 16 najlepších.
Hviezdou stretnutia bol 45-ročný Brazílčan Shamell Stallworth, ktorý zaznamenal 28 bodov za víťazný tím. Američan Raekwon Horton z Pato mal na konte 21 bodov.