Násilie nemá v diskusii miesto: Útok na Petra Schutza ako útok na slobodu prejavu - KOMENTÁR

V sobotu 10. januára 2026 popoludní sa v košickom nákupnom centre Aupark odohral závažný incident. Komentátora denníka SME Petra Schutza napadol neznámy muž – bez jediného slova ho udrel zozadu do hlavy. Následný pád spôsobil zlomeninu stehennej kosti. Peter Schutz je momentálne hospitalizovaný a čaká na operáciu. Polícia na podnet rodiny začala trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví a preveruje okolnosti útoku vrátane kamerových záznamov.
Komentátora denníka SME Petra Schutza napadli v košickom Auparku, čaká na operáciu
Tento čin hlboko odsudzujem. V demokratickej spoločnosti, kde je sloboda prejavu jedným zo základných pilierov, nemôže byť fyzické násilie odpoveďou na názory, s ktorými niekto nesúhlasí. Peter Schutz je dlhoročný komentátor politického a spoločenského diania na Slovensku. Jeho texty často vyvolávajú búrlivé reakcie a diskusie – niekedy veľmi ostré. To však nikdy nemôže ospravedlniť útok na telo človeka.
Všetci poznáte moje životné krédo: To, že s vami nesúhlasím, neznamená, že vás nenávidím. A práve toto by malo byť základným pravidlom každej civilizovanej debaty. Namiesto pästí by sme mali siahať po argumentoch, počúvať druhú stranu a hľadať spoločnú pôdu. Žurnalistika a verejná diskusia nie sú o víťazstve v hádke, ale o hľadaní pravdy, ktorá posúva spoločnosť dopredu.
Aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zdôraznil, že fyzické útoky sú neprípustné, no zároveň upozornil na polarizujúce vyjadrenia, ktoré prispievajú k napätiu v spoločnosti. Má pravdu v tom, že slová majú veľkú silu – ale nikdy nemôžu ospravedlniť fyzické násilie.
Tento prípad nám pripomína, ako rýchlo sa môže nesúhlas zvrhnúť na nenávisť, ak sa tomu aktívne nebránime. Polícia musí incident rýchlo a transparentne objasniť, aby sa podobné útoky nestali bežnou súčasťou nášho verejného priestoru.
V časoch, keď je novinárska práca pod tlakom, musíme stáť za tými, ktorí prinášajú fakty a analýzy. Želám Petrovi Schutzovi skoré uzdravenie. Dúfam, že tento útok posilní našu kolektívnu odhodlanosť k tolerancii a dialógu. Lebo nesúhlas je začiatok diskusie – nie dôvod na nenávisť.