Prezident Pellegrini sa nespráva nadstranícky, tvrdí Grendel. Podľa neho bude hlava štátu vždy uprednostňovať stranu Hlas a jej záujmy

Prezident Peter Pellegrini sa nespráva nadstranícky. Uviedol to poslanec Gábor Grendel (hnutie Slovensko) v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Ako uviedol, teraz sa to ukázalo napríklad pri podpísaní zákona, ktorý lekárom hrozí väzením.

„Pokiaľ išlo o novelu Trestného zákona takto pred rokom, keď bol ešte Pellegrini predsedom parlamentu, tak vtedy odďaľoval podpísanie zákona do poslednej možnej chvíle, aby ho prezidentka nestihla podať na Ústavný súd SR. Teraz, keď ide o to, aby lekári mohli ísť do väzenia, tak to poštár ešte ani neodovzdal v prezidentskom paláci a už prišla správa, že to Pellegrini podpísal,“ pripomenul Grendel. Pellegrini bude podľa poslanca vždy uprednostňovať najmä stranu Hlas-SD a jej záujmy.

„Tak vykonáva svoj úrad od začiatku ako bol zvolený za prezidenta. Neočakávam zmenu. Príliš to ale nevychádza. Pretože preferencie strany Hlas-SD, odkedy sa stal prezidentom, výrazne poklesli, a nič nenasvedčuje tomu, že by predseda strany Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) mal potenciál s tým niečo urobiť, keď vidíme, aké sú jeho priority,“ dodal poslanec. Grendel v diskusii spomenul aj vyjadrenia poslankyne Jany Bittó Cigánikovej (SaS).

„Tá sa na môj vkus až šokujúco otvorene vyjadrila, že pokiaľ by bola možnosť vytvoriť v Národnej rade SR väčšinu, ktorú budu tvoriť strana Hlas-SD, SaS, PS a KDH, tak ona by do takej kombinácie išla okamžite,“ pripomenul Grendel. Poslanec sa vyjadril, že by bol za to, aby vláda Roberta Fica (Smer-SD) skončila, no legálnou cestou parlamentnými voľbami, či predčasnými alebo riadnymi. „Takéto umelé konštrukcie vytvárané v parlamente, toho fanúšikom nie som,“ dodal poslanec.