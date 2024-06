Prekonávanie mét a zdolávanie nových cieľov: To je spoločný menovateľ vrcholového športu a modelov Porsche

Slovenská paralympijská hviezda Alexandra Rexová má za sebou veľmi úspešnú lyžiarsku sezónu, z ktorej ju azda najväčšmi teší zisk Veľkého krištáľového glóbusu. Ten po prvýkrát verejne predstavila médiám a značka Porsche nemohla pri tejto udalosti chýbať, spolu s veľkým prekvapením, ktoré prezradila priamo na tlačovej konferencii.

Alexandrina cesta a jej úspechy sú symbolický príklad aj pre importéra značky Porsche na Slovensku, ktorý hrdo šíri úspechy tejto talentovanej paralyžiarky. „Pri rozhovoroch s našimi zákazníkmi Porsche sa stretávame s tým, že každé auto je príbeh. Príbeh splneného sna, ku ktorému ten človek kráča,“ začala príhovor Gabriela Černáková, marketingová manažérka značky Porsche na Slovensku. Veď pozná to asi každý, sen malého dieťaťa o rýchlom aute, ktorý často začína zbieraním hračkárskych modelov. Časom však príde deň, kedy si tento sen môžete splniť. „Keď ľudia na sebe tvrdo pracujú, tak si tie sny začnú plniť. Je to dlhá cesta, má veľa zákrut, ale stojí to za to,“ povedala Gabriela Černáková.

Foto: Porsche Slovensko

A nadanej Alexandre sa podarilo splniť si už množstvo snov. V uplynulej sezóne absolvovala všetkých 23 pretekov, 19-krát stála na pódiu a získala 1 620 bodov. Dva razy obsadila zlatú priečku v zjazde a super-G, 12-krát skončila druhá v obrovskom slalome, slalome a super-G a tretie miesto získala 2-krát v obrovskom slalome a slalome a raz v zjazde. V osemnástich rokoch dosiahnuť dvakrát Veľký krištáľový glóbus a aj zlato na Paraolympiáde je splnenie snov, ako z hollywoodskeho filmu.

„Saška, ako ju poznám, je naozaj bojovník, dáva do športu všetko a jazdí na plný plyn, ako sa vraví. Preto sa mi páči spojenie s automobilmi Porsche, ktoré sú tiež symbolom veľkého výkonu,“ povedal osobný tréner Alexandry Rexovej, Marek Garaj, s tým, že dúfa, že Alexandra bude inšpiráciou pre veľa ďalších ľudí. Úspešnú paralyžiarku momentálne čakajú majstrovstvá sveta, na ktoré sa v tíme chcú primárne zamerať. No a potom je na rade ďalšia Paraolympiáda, z ktorej už má Alexandra zlatú medailu.

Foto: Porsche Slovensko

Importér značky Porsche podporil a inšpiroval Alexandru už minulý rok, kedy jej splnil sen šoférovať auto, čo bolo dovtedy pre zrakovo postihnutú športovkyňu niečo absolútne nemožné. Avšak po prípravách a nastavení všetkých bezpečnostných opatrení si Alexandra sadla za volant ikonického modelu Porsche 911 a to vo verzii kabriolet, takže cítila tú rýchlosť naozaj veľmi intenzívne. „Alexandra je pre nás vzor, kde sa spája talent, pretože bez talentu je to ťažké, no v určitom momente už talent nestačí a nastupuje tvrdý dril, na čo treba veľkú sebadisciplínu. Za to, čo robí, má náš veľký obdiv. Veľmi nás teší, že môžeme byť pri tom, že môžeme inšpirovať ostatných,“ podotkla Gabriela Černáková.

„Máme toho s Alexandrou mnoho spoločného. Spája nás príbeh, šport, tímová duša aj technika. A sú to hlavne príbehy, čo spájajú. A v tomto sme na vrchole pomyselného reťazca spoločne a preto nás to spája a vzájomne inšpiruje,“ pripomenul Marek Neuwirth, brand manažer značky Porsche.

Foto: Porsche Slovensko

Po náročnej sezóne však neprichádza pre Alexandru a jej trénera oddych. Hoci podľa jeho slov bojovala sama so sebou, záťaž vydržala. „Alexandra dáva všetko do športu. Sústredili sme sa na zisk tohto „skla“ a chvalabohu, to vyšlo,“ pochválil svoju zverenkyňu tréner Marek Garaj.

A keďže Alexandra si už vyskúšala jazdu v ikonickom modely Porsche 911, tentokrát si svoj sen splnil jej tréner, Marek Garaj. „Máme tu pre vás k dispozícii úplne nový model Porsche Taycan v ikonickej provence farbe, ktorý vám bude na týždeň k dispozícii,“ prekvapila trénera Garaja Gabriela Černáková.

Foto: Porsche Slovensko

Na záver neskrývala radosť ani samotná Alexandra Rexová. Motivácia a šírenie jej úspechov zo strany značky Porsche na Slovensku je tiež jedným z jej splnených snov. „Keď sa pozriem spätne, k akým ľuďom ma lyžovanie dostalo, tak si to nesmierne vážim. To, že moje meno je spomínané v spojitosti s importérom značky Porsche na Slovensku je naozaj skvelé. Dúfam, že sa nám bude stále dariť prekračovať svoje vnútorné méty a dosahovať nové a nové ciele,“ uzatvorila dojatá Alexandra Rexová, ktorej prajeme veľa športových úspechov a silu na prekonávanie nových mét.

Tento článok vznikol v spolupráci s klientom Roman & Rexa Partners