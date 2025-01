Pospíšil je najtrestanejší hráč Calgary. Za narazenie Halla dostal trest do konca zápasu - VIDEO

Útočník Calgary Flames Martin Pospíšil v NHL nestrieľa góly, ani neboduje, ale pre svoj tím býva zväčša platný ako dynamický korčuliar a nekompromisný a tvrdý hráč v osobných súbojoch. V noci z pondelka na utorok to však prehnal s tvrdosťou, keď v druhej tretine nebezpečne narazil na mantinel útočníka Chicaga Taylora Halla.

Draftová jednotka z roku 2010 sa po zákroku Pospíšila na jej chrbát ťažko dvíhala z ľadu. Tridsaťtriročný Hall nedohral druhú tretinu, ale v tretej sa na ľad vrátil. Pospíšil inkasoval päťminútový trest plus do konca zápasu a Chicago v presilovej hre znížilo na 2:4. V tej istej početnej nevýhode pri vylúčení slovenského krídelníka však hráči Calgary zároveň strelili gól na 5:2 a to bol aj konečný výsledok zápasu.

Pospíšilovi stúpol počet trestných minút v tomto súťažnom ročníku z 51 na 66, keďže za trest do konca zápasu sa ukladá v NHL 5+10 minút. Je suverénne najtrestanejší hráč Flames, druhý Brayden Pachal má práve 51 trestných minút.

„Martin Pospíšil sa opäť dostal do zápasových správ z nesprávnych dôvodov. Trest do konca zápasu za vrazenie na mantinel takým je,“ napísal web sportsnet.ca.

„Zaujímavosťou je, že pred zápasom proti Chicagu Pospíšil viedol v tíme Calgary aj štatistiky v počte trestov spáchaných ním aj na neho, ale nie je prvý vo vyšších trestoch. Devätnásťkrát fauloval on a sedemnásťkrát faulovali jeho v tejto sezóne,“ napísal web The Hockey News. Pripomeňme, že najviac, až 31 trestov, má v tejto sezóne Rus Nikita Zadorov z Bostonu, Pospíšil je s 19 trestami hneď za prvou desiatkou.

Zároveň to bol Pospíšilov štvrtý vyšší trest v sezóne NHL 2024/2025, predchádzajúce boli za bitky. Na čele hodnotenia vyšších trestov je v Calgary Ryan Lomberg so šiestimi. V kalendárnom roku 2024 Pospíšil viedol celú NHL so 148 trestnými minútami. Web slovaknhl.sk upozornil na to, že naposledy predtým v marci minulého roka si musel Pospíšil odsedieť trojzápasový trest za zákrok na obrancu Seattlu Vincea Dunna.

Martin Pospisil was assessed a five minute major and a game misconduct for this hit on Taylor Hall pic.twitter.com/in9QudFABl — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) January 14, 2025

Celkový pohľad do štatistík produktivity vraví, že 24-ročný Martin Pospíšil v 42 zápasoch nazbieral 12 kanadských bodov za dva góly a 10 asistencií. Na konte má aj 2 plusové body. Zatiaľ poslednýkrát bodoval na Silvestra proti Vancouveru a gól strelil 23. novembra v súboji proti Minnesote.