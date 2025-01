Extraligu opúšťa ďalší velikán. Bol frustrovaný z trendu rozhodovania arbitrov - VIDEO

Hokejového extraligistu a úradujúceho šampióna HK Nitra opúšťa skúsený krídelník Brett Ritchie. V aktuálnej sezóne odohral za „corgoňov“ 28 duelov, v ktorých nazbieral 24 bodov za 12 gólov a rovnaký počet asistencií.

Jeho „labuťou piesňou“ bol duel proti Trenčínu, ktorý lepšie zvládli „vojaci“. Doma zvíťazili 5:2. Vo vzájomných stretnutiach počas aktuálneho ročníka nemá navrch žiaden celok, oba majú na konte po dve výhry.

Slovenskú Tipos extraligu tak opúšťa ďalšia hviezda. Skúsený Kanaďan pred príchodom do Nitry odohral 401 duelov v NHL, pôsobil v kluboch Dallas Stars, Boston Bruins či Calgary Flames. Pred ním odišiel aj kapitán Michaloviec Lotyš Kaspars Daugavinš.

„K Brettovmu odchodu sa dá povedať, že naše očakávania boli vyššie. Najmä v poslednom období nezodpovedali jeho výkony a zanietenie podmienkam, aké mal u nás vytvorené. Nie je jednoduché sa presadzovať v našej lige. Tobôž, keď sa hráči, ktorí pôsobili v najlepších ligách na svete, musia vyrovnať s trendom rozhodovania našich arbitrov,“ priblížil prezident tímu Miroslav Kováčik pre klubový web.

„V porovnaní s vyspelými ligami sa u nás absolútne nechránia kreatívni hráči, ktorí chcú niečo vymyslieť s pukom. Sekanie, držanie, hákovanie a krosčeky, aké sa u nás nevylučujú, už dávno nie sú mysliteľné vo vyspelých ligách a na medzinárodnej scéne. Pri porovnaní hokeja tam a v našej lige, to u nás vyzerá ako iný šport. O to ťažšie sa potom títo hráči presadzujú v našej lige. Ritchie bol z toho doslova frustrovaný. Bohužiaľ, to vidíme nielen my, ale rovnako sa vyjadrujú aj hráči so skúsenosťami z vyspelých líg,“ doplnil Kováčik.

Ritchie si už aj našiel ďalší angažmán. Smeruje do nemeckej najvyššej súťaže, konkrétne do Schwenningeru. Klubu patrí deviata pozícia zo 14 klubov.

Kanaďan sa môže predstaviť už v piatkovom (10.1.) zápase na ľade Frankfurtu. Bývalý klub Júliusa Hudáčka je v tabuľke na 11. priečke.

Nitra odohrá ďalší duel takisto v piatok. Na domácom ľade privíta Nové Zámky.

„Corgoni“ budú chcieť odčiniť zahanbujúcu prehru zo štefanského kola na ľade súpera, kde padli 1:8.