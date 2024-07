Posledná večera s drag queens bola chyba, usporiadatelia olympiády v Paríži sa ospravedlnili kresťanom

Otvárací ceremoniál olympiády v Paríži pobúril ľudí po celom svete. Dôvodom bolo znázornenie obrazu Poslednej večere od Leonarda da Vinciho, kde apoštolov stvárnili drag queens či transgender modelka.

Ježiša Krista predstavovala výrazne nalíčená žena so striebornou korunou, ktorá pripomínala svätožiaru. Takmer nahý spevák v modrom a so žltou bradou bol zase grécky boh vína Dionýz, hoci v komentároch znelo, že pripomína Tatka Šmolka.

Chceli osláviť toleranciu

Voči tomu sa ohradili biskupi, politici aj slávne osobnosti z rôznych štátov, na čo zareagovali usporiadetelia, ktorí sa ospravedlnili katolíkom a všetkým kresťanským skupinám.

„Otvárací ceremoniál sa snažil osláviť toleranciu v spoločnosti. Sme presvedčení, že sa nám to podarilo naplniť. Ak to niekoho urazilo, je nám to hlboko ľúto,“ uviedla podľa AP na tlačovej konferencii hovorkyňa organizačného výboru Anne Descampsová.

Pocta francúzskej gastronómii

Umelecký šéf otváracieho ceremoniálu Thomas Jolly zase poprel, že to nebolo jeho zámerom, aby kritizovaná scéna bola paralelou na Poslednú večeru. Chcel osláviť diverzitu a vzdať poctu hodovaniu a francúzskej gastronómii.

„Mojím prianím nie je byť spochybňovať, zosmiešňovať alebo šokovať,“ povedal Jolly pre AP. „Zo všetkého najviac som chcel vyslať posolstvo lásky, posolstvo začlenenia, vôbec nie rozdeľovať,“ dodal.

Kritici z Vatikánu však videli niečo iné a tiež aj Francúzska biskupská konferencia. „Bohužiaľ, tento ceremoniál obsahoval také scény, v ktorých bolo kresťanstvo zosmiešňované, čoho hlboko ľutujeme,“ uviedli zástupcovia vo vyhlásení.