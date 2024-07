Olympijský oheň v Paríži počas dňa „sedí“ a každú noc vzlietne. Kotol je jedinečný vo veľa veciach (foto)

Olympijský kotol, ktorý počas piatkového otváracieho ceremoniálu olympijských hier predviedol pompézny prvý let, bude počas dňa „sedieť“ na zemi a každý večer opäť vzlietne, aby osvetlil oblohu nad Parížom.

Organizátori OH 2024 uviedli, že od soboty bude kotol pripevnený k balónu lietať viac ako 60 metrov nad Tuilerijskými záhradami v blízkosti vchodu do sklenenej pyramídy múzea Louvre, a to pravidelne od západu slnka do druhej hodiny ráno.

Historický spôsob zapálenia

Počas dňa môže denne 10-tisíc ľudí získať bezplatné vstupenky na priblíženie sa ku kotlu, ktorý sa ako prvý v histórii olympijských hier rozsvecuje bez použitia fosílnych palív.

Organizátori parížskych hier tiež uviedli, že elektrický plameň využíva 40 LED reflektorov „na osvetlenie oblaku vytvoreného z 200 vysokotlakových hmlistých trysiek“. Miesto a spôsob zapálenia pochodne boli vskutku historické. Oheň sa vzniesol nad zem v teplovzdušnom balóne.

Pocta prvej jazde v plynovom balóne

Namiesto zvyčajného pozemného kotla používaného na väčšine letných a zimných hier je špeciálna edícia pre olympijské hry v Paríži určená ako pocta prvej jazde v plynovom balóne naplnenom vodíkom, ktorý v roku 1783 vyrobili dvaja francúzsku vynálezcovia.

Kotol, ktorý vytvoril francúzsky dizajnér Mathieu Lehanneur, má slúžiť ako symbol slobody v štýle francúzskeho historického sloganu „Liberté, Égalité, Fraternité“, napísala agentúra AP.