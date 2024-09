Porezal si ruku, aby mal vďaka novele Trestného zákona nižší trest. Finančný poradca obral ľudí o státisíce eur

Finančný poradca z Trenčína pripravil svojich klientov o státisíce eur. Pôvodne mu hrozilo 20 rokov vo väzení, ale vďaka novele Trestného zákona si odsedí menej. O prípade informovala TV Joj vo svojej reportáži zverejnenej na stránke Noviny.sk.

Muž namiesto zhodnocovania peňazí svojich klientov si ich posielal na vlastný účet. Následne väčšinu prehral v herni. „Išlo o podvod veľkého rozsahu. Dvadsiatim šiestim poškodeným spôsobil škodu viac ako 670 000 eur,“ uviedol prokurátor z Krajskej prokuratúry Trenčín.

Dokonca sa dostal na slobodu

Okresný súd v Trenčíne ho odsúdil na 12 rokov za mrežami, ale obvinený sa odvolal práve v čase, keď poslanci schválili novelu Trestného zákona. Z 20 rokov mu tak po novom hrozilo iba 10. Dokonca sa snažil pojednávanie oddialiť, aby súd nerozhodol ešte pred začiatkom platnosti novely.

V marci sa porezal žiletkou. „Obžalovaný sa krátko pred verejným zasadnutím v budove Krajského súdu na toalete seba poškodil ostrým predmetom, porezal sa na ľavej ruke,“ ozrejmil hovorca Krajského súdu Trenčín Roman Tarabus.

Pojednávanie bolo odročené a podarilo sa mu dostať na slobodu. Požiadal totiž o prerušenie konania, pretože ústavný súd pozastavil účinnosť trestného zákona. Krajský súd mu vyhovel.

Na posledné pojednávanie neprišiel

Ďalšie pojednávanie sa konalo v utorok 17. septembra, na ktoré však obžalovaný neprišiel. Obával sa, že zo súdu pôjde rovno do väzenia. Senát krajského súdu rozhodol, že muž z Trenčína je vinný a odsúdil ho na osem rokov väzenia.

„Navrhoval som uložiť podmienečný trest. Bola by tu väčšia možnosť, že by to splatil. Vo väzení také možnosti nemá,“ dodal obhajca obžalovaného Juraj Gavalec. Jedna z poškodených je z rozsudku sklamaná a nahnevaná. Ďalší pre televíziu uviedol, že trest mohol byť vyšší.

Viac si pozrite v reportáži na stránke Noviny.sk.