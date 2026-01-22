Hostia všade, úžitok nikde. Generál Macko tvrdo rozobral Ficovu politiku na štyri svetové strany - VIDEO

Slovenský premiér Robert Fico často hovorí o zahraničnej politike„na všetky štyri svetové strany“, no podľa generála Pavla Macka ide skôr o prázdny marketing než o skutočný prínos pre krajinu. V relácii Okno do sveta na webe SITA.sk Macko otvorene spochybnil zmysel premiérových ciest do Ruska, Číny či Uzbekistanu a položil základnú otázku: „A ja sa spýtam, čo z toho občan má?“
Macko prirovnal súčasnú zahraničnú politiku k spoločenským návštevám bez výsledku. „Chodíš všade, si hosťom všade, chodíš po rautoch, ale to ti nevygeneruje nič. Naješ sa zadarmo na chvíľu, ale nič z toho nemáš,“ vyhlásil. Podľa neho zahraničná politika musí prinášať bezpečnosť a ekonomický prospech, inak ide len o prázdne gestá.
Obdiv k chudobným krajinám
Bývalý generál nešetril kritikou ani na smerovanie Slovenska v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a Európskej únie (EÚ). „Takúto katastrofálnu zahraničnú politiku sme nikde nemali. Je bez stratégie. Stávame sa nespoľahlivým spojencom s NATO aj v EÚ,“ povedal a zdôraznil, že aj malé štáty môžu mať vplyv, ak sú aktívnou súčasťou rozhodovania. Ako príklad uviedol Fínsko, ktoré má podľa neho „disproporcionálny výtlak a prirodzený rešpekt“.
Za obzvlášť problematické považuje Macko to, že politika „na štyri svetové strany“ je v skutočnosti orientovaná najmä na východ. „Reálne je to stále na východ, lebo pokiaľ viem, na mape aj na glóbuse – aj Peking, aj Kazachstan, aj Uzbekistan, aj Moskva – všetky sú na východe,“ poznamenal s tým, že Slovensko si zároveň podkopáva vlastné postavenie v prostredí, kde prirodzene patrí.
Ostrú kritiku adresoval aj obdivu k rýchlo rastúcim, no chudobným krajinám. „Bavíme sa o krajine, kde dôchodky sú 65 eur a kde ročné HDP na osobu je 2 400 eur. To je úplne iný vesmír,“ povedal na adresu Uzbekistanu. Podľa neho by sa Slovensko malo porovnávať s úspešnými krajinami ako Dánsko, nie s ekonomikami, ktoré síce rastú rýchlo, ale z veľmi nízkej základne. „To je ako keď naučíš domorodcov niekde v Afrike alebo v Amazónii, ako zasiať plodiny a pozbierať úrodu, tak jasné, že narastú o tisíc percent.“
Slovensko konsoliduje pre zlé strategické rozhodnutia
Macko varuje, že dôsledky tejto politiky sa môžu prejaviť v strate investorov a oslabení konkurencieschopnosti. „Keď bude Rumunsko ekonomicky stabilnejšie a bezpečnejšie, investori sa rozmyslia, či budú kapitál reinvestovať znovu na Slovensku,“ upozornil. Podľa neho Slovensko dnes konsoliduje práve preto, že platí cenu za zlé strategické rozhodnutia.
Celkový verdikt je podľa generála nekompromisný. „Táto politika nemá žiadnu stratégiu, víziu… Je to katastrofálna politika, ktorá je bezprincipiálna,“ zhrnul Macko a dodal, že Slovensko sa snaží zakotviť tam, kam nepatrí. Na záver vystihol problém jednou vetou: „Slovenská zahraničná politika je pre mňa netransparentná.“
