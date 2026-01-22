Rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom sa zúžili na jednu otázku, uviedol Trumpov vyjednávač Witkoff

„Prešli sme viaceré varianty riešenia, takže je to riešiteľné. Ak to budú chcieť vyriešiť obe strany, vyriešime to,“ povedal Steve Witkoff.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Osobitný vyjednávač amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff. Foto: SITA/AP
Rokovania o ukončení vojny na Ukrajine dosiahli „veľký pokrok“ a medzi Kyjevom a Moskvou zostáva už len „jedna otázka“. Uviedol to vo štvrtok pred cestou do Ruska osobitný vyjednávač amerického prezidentaDonalda TrumpaSteve Witkoff.

Jedna otázka

„Myslím si, že sme to zúžili na jednu otázku. Prešli sme viaceré varianty riešenia, takže je to riešiteľné. Ak to budú chcieť vyriešiť obe strany, vyriešime to,“ konštatoval Witkoff.

Trumpov vyjednávač, ktorý má neskôr vo štvrtok odcestovať do Moskvy spolu so zaťom amerického lídra Jaredom Kushnerom, ďalšie podrobnosti neuviedol. Witkoff povedal, že v ruskej metropole neplánujú prenocovať a odletia priamo do Abú Zabí. Rokovania tam budú pokračovať v pracovných skupinách vojenských expertov.

Blízko k dohode

Kremeľ tento týždeň uviedol, že ruský vodca Vladimir Putin sa počas návštevy stretne s Witkoffom. Medzitým vo štvrtok v Davose Trump bude mať schôdzu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Šéf Bieleho domu v stredu opäť zopakoval, že Putin a Zelenskyj sú blízko k dohode.

Americký prezident tiež povedal, že Putin prijal pozvánku vstúpiť do jeho kontroverznej Rady mieru. Kremeľ pritom doteraz tvrdil, že pozvánku naďalej študuje.

Pozvánku dostal aj Zelenskyj. Ukrajinský líder však povedal, že si nedokáže predstaviť byť členom rady spolu s Putinom.

