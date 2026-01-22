Trump: Putin súhlasil s vstupom do „Rady mieru“. Ak by som mal pozvať iba neviniatka, veľa by ich nebolo

Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s pripojením sa k jeho kontroverznej „Rade mieru“. Kremeľ pritom doteraz tvrdil, že pozvánku naďalej študuje. „Bol pozvaný, prijal to. Mnoho ľudí prijalo,“ povedal Trump novinárom v Davose vo Švajčiarsku s odkazom na jeho zatiaľ nejasne definované zoskupenie svetových lídrov.
Oslovuje „kontroverzné“ osobnosti
Na otázku ohľadom kritiky, že oslovuje nedemokratické osobnosti, Trump odpovedal, že niektoré sú „kontroverzné“, ale ak by mal pozvať iba neviniatka, veľa by ich nebolo.
Putin medzitým v Moskve na zasadnutí kabinetu povedal, že nariadil svojmu ministerstvu zahraničných vecí, aby návrh preštudovalo. „Ruské ministerstvo zahraničných vecí bolo poverené preštudovaním dokumentov, ktoré nám boli zaslané, a konzultáciami na túto tému s našimi strategickými partnermi,“ povedal Putin počas televízneho zasadnutia vlády. „Až potom budeme môcť na pozvanie odpovedať,“ povedal.
Miliarda dolárov za stále členstvo
Podľa Putina by Rusko mohlo zaplatiť miliardu dolárov požadovanú za stále členstvo „z ruských aktív zmrazených za predchádzajúcej americkej administratívy“. Dodal, že tieto prostriedky by sa mohli použiť aj „na obnovu území poškodených nepriateľskými akciami po uzavretí mierovej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou“.
Pozvánky boli zaslané desiatkam svetových lídrov so žiadosťou o miliardu dolárov za stále miesto v Rade mieru. Hoci pôvodne mala rada dohliadať na obnovu Pásma Gazy, jej charta neobmedzuje jej úlohu len na Pásmo Gazy a zdá sa, že chce konkurovať Organizácii Spojených národov, čo vyvolalo hnev niektorých spojencov USA vrátane Francúzska.