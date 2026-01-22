ÚRSO pripravuje zavedenie dynamických taríf, elektrina pre domácnosti sa bude účtovať podľa cien na trhu

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pripravuje zásadnú zmenu v účtovaní elektriny pre domácnosti zavedením dynamických taríf. Tieto tarify budú odrážať cenu elektriny v reálnom čase, meniac sa podľa lacnejších a drahších časov na trhu. Infromoval o tom hovorca úradu Radoslav Igaz.
Dynamické tarify
Dynamické tarify umožnia spotrebiteľom prispôsobiť svoju spotrebu výhodnejším časom, čo povedie k zníženiu ich celkových nákladov na elektrinu. ÚRSO 21. januára zorganizoval pracovné stretnutie s OKTE, a.s., kde riešili ďalší postup implementácie tohto systému do praxe.
Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík zdôraznil, že cieľom je sprístupniť dynamické tarify všetkým odberateľom, vrátane zraniteľných skupín, aby mohli aktívne šetriť využívaním elektrických spotrebičov v čase, keď je cena elektriny najnižšia. Systém by mal byť podobný tomu, ktorý využíva priemysel, pričom bude zapadať do pripravovanej regulačnej politiky. Holjenčík ocenil spoluprácu s OKTE pri tomto projekte.
Výpočet cien
Hlavnou témou stretnutia bolo určiť spôsob výpočtu cien podľa trhových podmienok a spôsob ich budúceho zverejňovania. Pôvodný návrh presunu na hodinové ceny bol nahradený plánom ponechať súčasné 15-minútové členenie cien pri zúčtovaní.
ÚRSO zároveň plánuje zabezpečiť prehľadné zverejňovanie cien dynamickej tarify na stránke OKTE pre lepšiu informovanosť spotrebiteľov. Predseda Holjenčík uviedol, že úrad pripraví prvý návrh pravidiel, ktorý špecifikuje povinnosti OKTE, dodávateľov a distribučných spoločností, a tento návrh sa premietne do vyhlášky.
ÚRSO plánuje tiež usporiadať verejnú diskusiu s účastníkmi trhu a odbornou verejnosťou, spolu s informačnou kampaňou, aby občania Slovenska boli detailne oboznámení s pripravovanými zmenami.