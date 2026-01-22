Červené čiary si dávajú matovičovci pravidelne, Fico však volí inú stratégiu. Politológ hovorí o symptóme nezodpovedných politikov

Kladenie si podmienok je symptómom nezodpovedných politikov. Matovičovci to robia pravidelne. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Radoslav Štefančík. Reagoval tak na to, že aj napriek tomu, že Progresívne Slovensko (PS) vylučuje Hnutie Slovensko z povolebnej spolupráce, jeho predseda Igor Matovič si kladie podmienky, za akých by opozícii pomohol v prípade, že by nedokázala po voľbách zostaviť väčšinu.
Červené čiary
Matovič pomôže len vtedy, ak budú garantované riešenia na otázky, o ktorých dávajú ľuďom hlasovať v rámci svojej kampane Prevrat 2027. „Takéto červené čiary si dávajú matovičovci pravidelne, ale vidieť to môžeme aj u kresťanských demokratov. Pritom takýmto vymedzovaním škodia potenciálnej spolupráci už od začiatku,“ upozornil politológ s tým, že volič si to všíma a potom opozícii nedôveruje.
Politológ predpovedá napätie vo vládnej koalícii, vo svojej súčasnej podobe bude mať problém vôbec prežiť
„Všimnime si, ako to robí Fico. On nikdy nikoho nevylučuje, teda možno s výnimkou Matoviča, ale tomu sa nemožno čudovať. Fico, naopak, nahadzuje návnadu svojim voličom s cieľom pripraviť ich na rôzne scenáre. Vyzerá to tak, že v komunikačnej stratégii majú opoziční politici značné rezervy,“ skonštatoval Štefančík.
Spolupráca s Republikou
Prieskumy preferencií dlhodobo ukazujú, že by strany súčasnej koalície nevedeli zostaviť väčšinu, a to ani s pomocou hnutia Republika. Politici zo Smeru-SD dnes už otvorene pripúšťajú spoluprácu s hnutím Republika. Základná hodnotová otázka vo vzťahu Smeru k Republike podľa politológa zmenila svoju podobu. „Už sa nepýtame, či je Republika prijateľná pre Smer, ale naopak. Či Smer nie je príliš radikálny pre Republiku. V každom prípade platí, že obe strany si pri mnohých témach budú rozumieť,“ myslí si politológ.
Europoslankyňa Laššáková pripúšťa povolebnú spoluprácu Smeru a Republiky. O všetkom rozhodnú voliči, tvrdí
Ako však dodal, do volieb je ešte ďaleko a môže sa ešte veľa vecí zmeniť. „Ak to inak nepôjde, najsilnejšia strana bude oslovovať ďalšie strany v poradí s predpokladom, že ak zvíťazí PS, osloví na spoluprácu skôr Hnutie Slovensko než Hlas,“ myslí si politológ. Do parlamentu sa podľa neho napríklad vôbec nemusí dostať Hlas ani SaS a účasť nemajú istú ani Demokrati či KDH.
Strana Zoroslava Kollára vstupuje do politiky s jasným mottom: „Slovensko na prvom mieste“ – VIDEO, FOTO
„Ak to pôjde aj inak, Matovič bude poslednou možnosťou, resp. zostane bez koaličného potenciálu tak, ako to bolo po voľbách 2023. Ak to však inak nebude možné, budú sa musieť s ním dohodnúť. Ak sa napokon dohodnú, začne platiť známy, hoci upravený výrok z dnes už pomerne otravného vianočného filmu: Dávam progresívcom rok, maximálne dva,“ uzavrel Štefančík.