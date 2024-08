Politológ: Odvolanie Chmelára len potvrdzuje, že vládna koalícia visí na Andrejovi Dankovi a SNS

Odvolanie poradcu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) Eduarda Chmelára len potvrdzuje, že vláda visí na Andrejovi Dankovi a Slovenskej národnej strane (SNS). Pre agentúru SITA to povedal politológ Tomáš Koziak.

Chmelár prišiel o svoj post po tom, čo v statuse na sociálnej sieti kritizoval štátneho tajomníka envirorezortu a nominanta SNS Štefana Kuffu. Podľa Koziaka je súčasná vláda veľmi krehká a vôbec nie je taká homogénna, ako sa tvári.

SNS chcú za každú cenu udržať v koalícii

„Jediný rozdiel vo vnútornej homogenite medzi vládou Roberta Fica a predošlou vládou je ten, že Robert Fico a ostatní v rámci koalície nie sú ochotní prať „špinavé prádlo“ na verejnosti, pretože nemajú svojho Matoviča so Sulíkom, ktorí by sa hádali v priamom prenose. Teraz to „špinavé prádlo“ vytiahol Eduard Chmelár, avšak až potom, čo ho zo svojej partie vyhodili,“ podotkol Koziak.