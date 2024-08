Chmelár končí ako poradca premiéra. Fico nepozbieral ani zvyšky štábnej kultúry, aby mi to oznámil sám, uviedol

Eduard Chmelár končí ako poradca predsedu vlády Roberta Fica. Z funkcie ho odvolal samotný premiér. Ten mu výpoveď poslal na jeho narodeniny. Chemlár za svojou výpoveďou vidí politiku. Kritiku štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Štefana Kuffu.

Na výpoveď bol pripravený

„Úctivo ďakujem všetkým priateľom a prívržencom za žičlivé narodeninové gratulácie, ale ja som už dostal darček, ktorý asi len tak niečo neprekoná. Premiér Robert Fico ma s okamžitou platnosťou odvolal z funkcie poradcu predsedu vlády SR pre politické záležitosti. Dôvod je jasný. Moja kritika vyčíňania štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR Štefan Kuffu,“ napísal na sociálnej sieti Chmelár.

Chmelár tvrdí, že na výpoveď už bol pripravený. „Na takéto vyústenie som bol pripravený. Sám som tú otázku položil ako principiálnu. Buď tu budú určovať vládnu politiku náboženskí fanatici a politickí extrémisti alebo ideoví dedičia Slovenského národného povstania. Toto nejde skĺbiť. Vybrali si,“ zdôraznil Chemlár s tým, že ho mrzí, že Robert Fico v sebe nepozbieral ani zvyšky štábnej kultúry, aby mu to oznámil sám, prípadne aby mu umožnil vysvetliť svoj postoj. „Vybavil to poštou a odkazom od mladého Kaliňáka,“ dodal Chmelár.

Tlak od minulého roka

Tlak SNS na jeho odvolanie rástol podľa neho už od konca minulého roka, kedy sa kritickými poznámkami dokonca zaoberala koaličná rada. Vtedy po prvý raz padol návrh na jeho odchod.

„Ponúkli mi nejaké ‚menej viditeľné miesto‘. To som odmietol s tým, že Chmelárovi sa ešte nikomu nepodarilo zavrieť ústa a nepodarí sa to ani tejto koalícii. Zopakoval som, že mi je cťou pracovať pre štát a že som dúfal, že budem spolupracovať s premiérom na obnove mierovej politiky a demokratických mechanizmov, nie že budem riešiť hlúposti a márnomyseľné maniere papalášov ako vystrihnutých z Jesenského Demokratov, ktorí si myslia, že s funkciou dostali rozum a že sú niečo viac ako my ostatní,“ zdôraznil Chemlár.

Rozčarovaný z krokov vlády

Jeho hlavnou motiváciou, prečo pomáhal tejto garnitúre dostať sa k moci, bolo úsilie vytvoriť zo Slovenska mierový štát a vrátiť ho na cestu slobodného a demokratického vývoja.

„Nemal som od týchto ľudí veľké očakávania, ale viete, že mier je pre mňa najposvätnejšou hodnotou a nikto iný nebol ochotný s rozvíjaním tejto cnosti pracovať. Bol som však rozčarovaný, keď vláda naliala 100 miliónov do zbrojárskych firiem a v tempe militarizmu už čoskoro nebolo rozdielu medzi Jarom Naďom a Robertom Kaliňákom,“ podotkol Chemlár.

„Už vtedy som napísal, že obchod so zbraňami je pre mňa na rovnakej morálnej úrovni ako obchod s drogami a že sa nikdy nezmierim s tým, že sme ľudí oklamali, že naše zbrane končia na Ukrajine. Mimochodom, každý, kto blúzni, že Fico je mužom Kremľa, by si mal overiť, ako tento krok narušil dôveru Ruska k slovenskej vláde,“ napísal už bývalý poradca premiéra.

Premrhaná šanca

Slovensko podľa Chemlára premrhalo jedinečnú šancu, ktorá sa už nemusí nikdy opakovať. Stať sa centrom svetovej diplomacie, stať sa na pár dní hlavným mestom mieru.

„Mnohí prirovnávajú Roberta Fica k Viktorovi Orbánovi. Ale Fico ako Orbán iba hovorí, nekoná tak. Dnešná slovenská diplomacia ponúka mierumilovným ľuďom verbálne morfium, ale koná rovnako ako tá predošlá. Neodchádzam zatrpknutý, ale poučený, že tie najodvážnejšie sny a najveľkolepejšie plány nemôžeš ponúkať iným, ale musíš ich uskutočniť sám,“ konštatoval Chemlár.