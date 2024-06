Nešlo o voľnočasovú aktivitu ústavných činiteľov, vysvetľuje ministerstvo let špeciálom na ME vo futbale 2024

Politickí predstavitelia leteli na ME vo futbale 2024 v Nemecku na základe oficiálneho pozvania, nešlo o voľnočasovú aktivitu ústavných činiteľov. Ministerstvo vnútra (MV) SR to uviedlo v reakcii na medializované informácie o leteckej ceste štátnych predstaviteľov do dejiska konania futbalového šampionátu.

Je to bežné i vo svete

MV SR informovalo, že predstaviteľov vládneho kabinetu i parlamentu oficiálne pozvali zo Slovenského futbalového zväzu aj Únie európskych futbalových zväzov (UEFA). Podľa rezortu je to v prípade takýchto významných športových podujatí na podporu národného družstva bežné i vo svete.

MV SR doplnilo, že vo vládnom špeciáli cestovali aj zástupcovia policajných zložiek, ktorí sa podieľajú na bezpečnostných opatreniach spolu s nemeckými bezpečnostnými orgánmi. „Na palube spolu s nimi leteli dvaja podpredsedovia NR SR, traja ministri, dvaja štátni tajomníci a asi 20 zástupcov z viacerých ministerstiev,“ informovalo ministerstvo.

Situácia s Kiskom je neporovnateľná

Rezort vnútra ďalej uviedol, že v rámci cesty sa zúčastnení stretli aj s predstaviteľmi belgickej vlády, a tiež primátorom Frankfurtu nad Mohanom. Zdôraznil, že toto rozhodnutie hromadne letieť do Frankfurtu bolo výsledkom dôkladného bezpečnostného a ekonomického posúdenia.

Náklady naň by sa mali pomerne rozpočítať medzi päť rezortov. „Tento druh dopravy je v našich podmienkach úplne bežný. Aj v minulosti pravidelne štátni predstavitelia za každej vlády opakovane využívali služby Leteckého útvaru MV SR na účasť na reprezentačných udalostiach, ako sú olympijské hry, majstrovstvá sveta a podobne, s čím ráta aj štátny rozpočet,“ argumentuje ďalej ministerstvo.

Podotklo, že situácia je neporovnateľná napríklad so súkromnými letmi exprezidenta Andreja Kisku, ktorý pravidelne cestoval vládnym špeciálom za rodinou do Popradu.