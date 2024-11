Pokuty za niektoré priestupky sa zvýšia až štvornásobne, pribudnú aj obecné služby

Pokuty ukladané za spáchanie priestupkov sa zvýšia. Poslanci parlamentu vo štvrtok totiž schválili návrh novely zákona o priestupkoch z dielne Samuela Migaľa, Radomíra Šalitroša a Romana Malatinca (všetci Hlas-SD), podľa ktorého má byť po novom za priestupok ukladaná pokuta až do výšky 1 400 eur, v blokovom konaní do 500 eur a v rozkaznom konaní do 1 000 eur.

Nové maximálne sadzby

Návrh konkrétne odobrilo 127 poslancov, nikto nebol proti a zdržalo sa deväť prítomných zákonodarcov. Podľa momentálnej právnej úpravy je možné za priestupok uložiť pokutu 331 eur v neskrátenom konaní, 33 eur v blokovom konaní a 250 eur v rozkaznom konaní.

„Predloženým návrhom zákona sa reflektuje najmä na legislatívne zmeny v Trestnom zákone v súvislosti s úpravou výšky škody, ktorá zakladá trestnú zodpovednosť pri niektorých majetkových trestných činoch. V dôsledku úpravy výšky malej škody tak dochádza ku kvalifikovaniu protiprávneho konania, ktorým bola spôsobená škoda vo výške menšej ako 700 eur, za priestupok. Vzhľadom na uvedené je potrebné upraviť hornú hranicu sadzby pokuty, ktorú možno za priestupok proti majetku uložiť, nakoľko vo vzťahu k výške spôsobenej škody sa v súčasnosti nejaví ako primeraná, ani dostatočná na odradenie potenciálnych páchateľov od protiprávneho konania,“ uvádzajú navrhovatelia.

Pokuty až do 2 000 eur za opakované priestupky

Poslanci tiež navrhujú, aby páchateľ, ktorý sa v priebehu 12 mesiacov dopustí priestupku opakovane, mohol dostať pokutu až do výšky 2 000 eur a v rozkaznom konaní do výšky 1 500 eur.

Novela tiež zavádza novú sankciu v podobe takzvaných menších obecných služieb. Tie bude páchateľ priestupku povinný vykonať v určenom rozsahu najneskôr do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priestupku. Podľa poslancov ide o moderný a flexibilný nástroj na riešenie priestupkov, ktorý zohľadňuje individuálne možnosti páchateľov, a zároveň má verejnoprospešný charakter. Menšie obecné služby bude podľa nich možné uložiť v rozsahu od 20 do 150 hodín a od 10 do 75 hodín pre mladistvých.

„Zavedenie menších obecných služieb do právnej úpravy sleduje nielen represívny, ale aj výchovný a preventívny účel sankcie voči spoločnosti navonok, so súbežným posilnením individuálnej zodpovednosti páchateľov priestupkov za svoje konanie,“ dodali predkladatelia.