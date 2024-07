Petržalský panelák konkuroval svetovým podujatiam: SORRYWECAN a LANOTA predviedli veľkolepú šou

Budúcnosť reklamy a prezentácie produktov či služieb ponúka obrovské možnosti. Je vysoko pravdepodobné, že potencionálni zákazníci nebudú o pár rokov vedieť rozlíšiť čo je skutočnosť, a čo len dobre pripravená a mierená kampaň. Prezentáciu nových prístupov a technologické novinky v oblasti reklamy si poslednú júnovú stredu mohli na vlastnej koži zažiť návštevníci jedinečnej šou SORRYWECAN EXHIBIZZ v Bratislave. Výnimočnou pridanou hodnotou bol aj originálny aróma marketing od spoločnosti LA NOTA, ktorý tento špeciálny zážitok ešte viac umocnil.

Ako bude vyzerať budúcnosť reklamy, ako silno ju ovplyvní umelá inteligencia a aký bude osud umenia? To je len pár otázok nad ktorými sa zamýšľa art-tech multimediálne štúdio SORRYWECAN, kde sa od roku 2016 zaoberajú reklamnými kampaňami, vlastným projektom, ale napríklad aj usporadúvaním koncertov. Ďalším projektom štúdia bol prvý ročník výstavy SORRYWECAN EXHIBIZZ v petržalskom paneláku, ktorá doslova vyrážala dych. Návštevníci komunikovali s avatarmi, prechádzali sa medzi dunami na púšti a vďaka vôňam LA NOTA zaoberajúcou sa aróma marketingom bol dojem tisíckrát intenzívnejší.

Foto: SORRYWECAN

Prognózy na rok 2025 hovoria, že hodnota reklamného trhu prevýši hranicu jedného trilióna a to najmä vďaka nástupu nových digitálnych technológií. Na podujatí SORRYWECAN EXHIBIZZ bolo jasne vidieť ako napredujú rapídnym tempom a čo nás čaká vo veľmi blízkej budúcnosti. „Podujatie SORRYWECAN EXHIBIZZ bol ukážkou miestneho talentu, ale aj nového prístupu k technológiám a umelej inteligencie. Ukážkou toho, čo je v umení a reklame možné, keď sa človek technológií nebojí,“ vysvetlila Sára Fickerová, brand director štúdia SORRYWECAN.Slováci ukázali ako sa robí reklama svetových rozmerov prostredníctvom inštalácii, ktoré môžu konkurovať svetovým centrám ako je Londýn alebo New York. Budúcnosť reklamy mladí umelci, vývojári a kreatívci vnímajú ako stále viac personalizovanú, imersívnu a teda efektívnejšiu a to vďaka prístupu k novým technológiám ako je napríklad AI (umelá inteligencia, pozn. red.) Jednoduchšie povedané, reklama bude čoskoro nerozoznateľná od skutočnosti. To si mohli vyskúšať aj prítomní hostia napríklad počas rozhovoru s avatarom, prechádzkou medzi pieskovými dunami alebo pri inštalácii od svetovo uznávaného floristu Roberta Bartolena.

Foto: LA NOTA

Spojenie štúdia SORRYWECAN so spoločnosťou LA NOTA, ktorá sa zaoberá aróma marketingom bola čerešničkou na torte, pretože návštevníci mohli úžasnú atmosféru v petržalskom paneláku doslova dýchať. Hoci sa v súčasnosti firmy snažia zaujať svojich zákazníkov primárne audiovizuálne, cielenie na čuch a vône naberá stále na intenzite. Veď až 95 percent nákupných rozhodnutí vzniká na základe určitej emócie. A je to práve čuch, ktorý je priamo prepojený s centrami mozgu zodpovednými za emócie a pamäť. Všetky ostatné zmyslové systémy musia prejsť dlhú cestu, kým sa informáciu prenesie do mozgu. Jednoducho povedané, ak niečo pekne vonia, rácio ide bokom. „Naša spoločnosť LANOTA sa špecializuje na strategické používanie vôní na konkrétnych miestach kontaktu so zákazníkmi s cieľom ovplyvniť ich správanie,“ vysvetlil Marián Hrčka, CEO spoločnosti LA NOTA.

Foto: LA NOTA

Čuch je v marketingu pritom stále podceňovaný, hoci vplýva až na 75 percent ľudských emócií, pričom ľudský mozog si prostredníctvom určitej vône či zápachu zapamätá až 35 percent informácií. Spojenie marketingu s vôňou je tak pochopiteľné a podľa viacerých výskumov aj účinné. Dôležitosť tohto nástroja si uvedomujú aj v štúdiu SORRYWECAN. „Pridané arómy umožnili našim hosťom plne sa ponoriť do nami vytvorených prostredí, čím sa stal zážitok nezabudnuteľným. Spolupráca s LA NOTA bola naša prvá skúsenosť s aróma marketingom. Ich odborné znalosti a skvelý produkt zohrali kľúčovú úlohu pri vytváraní imersívnych prostredí pre našich hostí a obohatili ich zážitok spojením všetkých zmyslov,“ vyzdvihla dôležitosť zapojenia čuchu návštevníkov Sára Fickerová.

Tento článok vznikol v spolupráci s klientom REXA & ROMAN PARTNERS