Ovečkina čaká najdlhšia pauza v NHL, dosiaľ nebol tak dlho zranený

Naháňanie streleckého rekordu NHL sa na istý čas zastaví. Alexander Ovečkin má zlomenú lýtkovú kosť na ľavej nohe a dlhšie obdobie bude chýbať Washingtonu. Jeho návrat na súťažný ľad sa odhaduje na štyri až šesť týždňov, čiže niekedy koncom kalendárneho roka. Dosiaľ nikdy v zámorskej kariére nepauzoval tak dlho.

Tridsaťdeväťročný kapitán Capitals sa zranil v pondelkovom zápase proti Utahu pri súboji s Jackom McBainom. Jeho klub ho naprv umiestnil na listinu zranených hráčov s kontrolou na dennej báze, neskôr na týždňovej, až kým neaktualizoval jeho zdravotný stav po návrate z trojzápasového „tripu“ a dôkladnejšom vyšetrení u špecialistu.

Wilson to nechápe

Ovečkin nastrieľal 15 gólov v úvodných 18 zápasoch sezóny a až do včerajška bol líder poradia strelcov v NHL. V historickom poradí najlepších sa dostal na 868 presných zásahov v NHL, čím sa na 26 gólov priblížil rekordérovi Wayneovi Gretzkému s 894 gólmi.

„Všeci sme z toho trochu mimo. Je to divné, ale on je naozaj zranený. Je to neuveriteľné, stalo sa niečo, čo sme vôbec nečakali. Hrám s ním už dlho, ale toto je pre mňa novinka,“ zamyslel sa Tom Wilson, ktorý hráva s Ovečkinom od roku 2013.

Iba 35 zápasov za 20 rokov

Wilson poukazuje na skutočnosť, že Ovečkin počas vyše 19 sezón v NHL vynechal iba 59 zápasov a aj to pre zranenie iba 35. Jeho odolnosť pri náročnom fyzickom štýle hry je jeden z dôvodov, prečo je rodák z Moskvy prvý a reálne jediný vyzývateľ historického zápisu Gretzkého v strelených góloch.

„Nechodí na ľad len tak poprechádzať sa. Dvadsať rokov hrá naplno v každom striedaní. Korčuľuje a zráža sa, strieľa góly a teraz sa zraní. Nerozumiem,“ doplnil Wilson.

Do februára Gretzkého nestihne

Vzhľadom na Rusov skvelý úvod aktuálneho ročníka sa experti začali zamýšľať, že ak neustane v streleckej produkcii, Gretzkého rekord by mohol zlomiť už vo februári budúceho roku. Aktuálne to vyzerá tak, že to dovtedy nestihne.

„Ak vyslovený strelec začne strieľať góly, vždy je to pre súperov nebezpečné. Vedeli sme, čo je v stávke, keď sme ho každý deň videli prichádzať na ľad. Nikdy nechcete vidieť, že sa niekto zraní a tobôž taký hráč, ktorý toho odohral tak veľa za toľké roky a ktorý sa dostal do najlepšej formy za posledné roky,“ vyhlásil obranca Washingtonu John Carlson, ktorý je Ovečkinov spoluhráč od sezóny 2009/2010.