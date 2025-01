Obrovský útok. Rusko vypálilo viac ako 40 rakiet na ukrajinský energetický sektor - FOTO, VIDEO

Rusko odpálilo viac ako 40 rakiet a 70 útočných bezpilotných lietadiel počas nočného útoku, ktorý bol zameraný na ukrajinský energetický sektor. V stredu to uviedol ukrajinský líder Volodymyr Zelenskyj.

„Do tohto útoku bolo zapojených viac ako 40 rakiet, vrátane balistických rakiet. Najmenej 30 bolo zničených. Cez noc bolo tiež na oblohe viac ako 70 ruských útočných bezpilotných lietadiel,“ uviedol Zelenskyj vo vyhlásení na sociálnej sieti.

Ruský útok prišiel len deň po tom, ako Ukrajina oznámila, že vykonala svoj najväčší letecký útok na ruské územie počas takmer trojročnej vojny, pri ktorom zasiahla továrne a energetické zariadenia stovky kilometrov od frontovej línie.

The day began for many Ukrainians with a russian missile attack: Kh-101 and Kalibr missiles struck from air and sea, joined by ballistic missiles and UAVs. Likely targeting energy infrastructure, the missile threat lasted 2 hours, while UAV danger persisted for over 5 hours. pic.twitter.com/Dapk3qNJCL

— Meanwhile in Ukraine (@MeanwhileInUA) January 15, 2025