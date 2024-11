Obľúbená herečka a speváčka Nela Pociková si plní životný sen, už o pár dní vyrazí na Cesta Tour

Obľúbená herečka a speváčka Nela Pocisková si plní životný sen. Po rokoch, strávených dominantne pred kamerou, sa vrátila k mikrofónu a po viac ako desiatich rokoch vydala svoju druhú štúdiovku s názvom Cesta.

Nosič, ktorý odzrkadľuje niekoľkoročné životné obdobie talentovanej speváčky, naživo, v špeciálnych úpravách, predstaví fanúšikom 8. decembra 2024 v Prešove, 9. decembra 2024 v Košiciach, 18. decembra 2024 v Bratislave a 28. decembra 2024 v Tatranskej Lomnici.

„Dramaturgiu koncertov sme vystavali tak, aby sme dostali moju hudbu bližšie k ľuďom. Keďže album Cesta je už zopár týždňov na svete, spolu s publikom si tak budeme môcť zaspievať z neho pesničky a keďže sme v predvianočnom období, zaznejú aj vianočné hity a to všetko za sprievodu mojej skvelej kapely, sláčikového kvarteta, dychárov a v neposlednom rade hostí!“ prezrádza Nela, že si na pódiu zaspieva so spevákmi, ktorí zanechali stopu v jej životnej ceste.

Už o niekoľko týždňov ďalší singel

Hosťom na miniturné bude spevák a raper Majself, s ktorým Nela, nie až tak veľmi dávno, vydala singel Neprestanem Dýchať. „S Majselfom sme si ľudsky a umelecky sadli. Mišo má presah do úplne inej poslucháčskej komunity, ktorú si vážim a do ktorej ma zasvätil,“ hovorí speváčka.

Vydarená spolupráca však vydaním prvej skladby nekončí, Práve naopak, je predzvesťou nového EP, ktorý dvojica ponúkne už čoskoro. „Už o niekoľko týždňov zverejníme ďalší singel. Skutočne sa nejednalo o jednorazovú spoluprácu. Majself sa stal súčasťou ďalšej etapy mojej Cesty a to je dôvod, prečo som ho, ako hosťa, prizvala na moje mini turné,“ vysvetľuje Nela.

Foto: archív, Nela Pocisková.

„Teším sa na koncertnú spoluprácu s Nelou, pretože je to fantastická speváčka aj mimo štúdia a bude to pre mňa česť stáť s ňou a ďalšími skvelými hudobníkmi na jednom pódiu. Teším sa na atmosféru na koncertoch aj na samotné hrania. Pre fanúšikov máme spolu s Nelou pripravené veľmi zaujímavé spoločné novinky, ktoré spoznajú ešte pred začiatkom tour, takže nechcem všetko teraz prezradiť… ale, okrem Neprestanem Dýchať máme prichystané samé prekvapenia, ktoré budú veľmi originálne a zaznejú iba na Nelinej tour,“ poodhaľuje Majself, na čo sa návštevníci koncertov môžu tešiť.

Spojenie opery a popu je v kurze

A keďže je známe že, najvýraznejšou súčasťou životnej Cesty Nely Pociskovej je iný muž – Filip Tůma, i napriek mimoriadne vyťaženému kalendáru, so svojou partnerkou vystúpi v Prešove.

„Minulé roky sme mávali spoločné vianočné koncerty. Spojenie opery a popu je v kurze po celom svete. I u nás publikum vždy reaguje nad očakávania,“ načrtá speváčka ktorým smerom sa bude uberať spoločné vystúpenie.

https://www.youtube.com/watch?v=7s8Bm7YQT1Q

„S Nelkou sme si vybrali pesničku Un Amore Cosi‘ Grande, ktorej názov by sa dal voľne preložiť láska je veľká a odzrkadľuje tak konkrétnu časť Nelkinej Cesty. Skladbu sme v minulosti už spoločne spievali s orchestrom, s kapelou ju však zaspievame prvýkrát, o to je to pre nás väčšia výzva, teda najmä pre mňa, ale veľmi sa na toto vystúpenie teším!“ predstavuje Tůma časť dramaturgie vystúpenia so svojou láskou.

Miniturné CESTA s Nelou Pociskovou a jej hosťami odštartuje už o niekoľko týždňov. „Touto CESTOU by som vás, milí fanúšikovia, chcela srdečne pozvať spoločne zažiť tieto jedinečné koncerty so živou hudbou a skvelými muzikantmi. Znamená to pre mňa naozaj veľa, opäť sa vrátiť medzi vás :),“ vyznáva sa Nela Pocisková a milými slovami pozýva na koncertné miniturné, ktorého vstupenky sú k dostupné na predpredaj.sk.