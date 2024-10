Dnes je to o mne, spieva Nela Pocisková. Má na to hneď niekoľko dôvodov

Speváčkine narodeniny, ale hlavne slávnostné uvedenie CD-čka Cesta do života spolu s Nelou Pociskovou oslávila najbližšia rodina, na čele s partnerom Filipom Tůmom a deťmi Hektorom a Liankou. Slávnostný krst si nenechalo ujsť ani mnoho známych tvárí či už z hereckej, alebo hudobnej brandže, mnoho kamarátov a ďalších významných pozvaných hostí.

Krstnou mamou Celeste Buckingham

Za krstnú mamu si speváčka vybrala kolegyňu Celeste Buckingham, ktorá Nelinu autorskú druhotinu pokrstila vodou. Práve tento element je dominantným prvkom bookletu nosiča.

„Ťažko sa opisuje, čo som prežívala. V piatok som tam totiž nestála ako herečka, muzikálová speváčka. Nebolo to predstavenie, ani cover nejakého hitu. Stála som tam ako Nela, bez toho, aby mi ktokoľvek hovoril, čo mám robiť. Bol a stále je to pre mňa extrémne oslobodzujúci pocit . Je to niečo MOJE a už mi to nikto nikdy nevezme. Celý album je naozaj kus odvedenej práce a najmä mojej práce od A do Z. Som na seba pyšná a šťastná, že som to mohla zažiť, lebo je to niečo úplne iné ako hrať akúkoľvek postavu … na ten pocit a večer nikdy nezabudnem,“ opisuje Nela Pocisková svoje pocity, ktoré jej album CESTA a jeho predstavenie najbližším, priniesol.

Na novučičkom CD sa nachádza 14 skvelých piesní rôznych žánrov a hudobných chutí, štyri z nich Nela so svojou družinou skvelých muzikantov (Andrej Hruška, Filip Hitrich, Jakub Kačic, Roland Kanik) predstavila prítomným i naživo. Počas krstu sa niekoľko prekvapení ušlo i hviezde večera.

Videopozdravy od priateľov

Speváčku dojali videopozdravy od priateľov, ktorí sa oslavy nemohli zúčastniť. Z obrazoviek sa tak Nele prihovoril Vlado Kobielsky, Luky Adamec, Zuzka Šebová, Ján Koleník a v neposlednom rade partička spoluúčinkujúcich z Let´s Dance turné, od ktorých si Nela, kvôli krstu na jeden deň odskočila.

V znamení prekvapení večer pokračoval i ďalej. Nič netušiacej Nele vyrazil dych Filip Tůma, ktorý oslávenkyni, s veľkou kyticou, zaspieval Happy Birthday, samozrejme, k spevu vyzval i hostí, však ani spev davu jeho mocný hlas neprehlušil a bratislavské Stars Auditorium tak v daný večer okrem popu zaznelo i zvukom opery.

„Netušila som absolútne nič z toho, čo si na mňa nachystali. Ostala som úprimne dojatá z celého toho večera. Je to pre mňa veľký míľnik v mojom živote. Prvýkrát cítim, že toto som ja a toto je naozaj moja osobná cesta a oddretá. Je to naozaj ako moje ďalšie dieťa,“ teší sa speváčka momentom, ktoré prežíva.

Sila ženy, Women Power

Po oficiálnom programe pokračovala párty, na ktorej sa hostia skvelo bavili. Predbiehalo jej však ďalšie prekvapenie. Tentokrát pre hostí. A to v podobe predpremiéry nového videoklipu Dnes je to o mne, ktorý je, ako inak, súčasťou albumu Cesta.

https://youtu.be/dnTHs-u3FXI?si=0lCIy0lXjauxUabz

Na najnovší vizuálny počin z nového CD nenechala Nela čakať ani fanúšikov a zverejnila ho ani nie 48 hodín po slávnostnom krste. Pieseň DNES JE TO O MNE po hudobnej stránke zložil Maxo Mikloš, o textové autorstvo sa Nela delí so Sašou Okálovou.

„Pieseň vznikla po našej spoločnej chatovačke s Majselfom, Saškou a Maxom, kde som viac spoznala jeho tvorbu a hudbu a povedali sme si, že musíme vytvoriť EP. Táto skladba mala byť pôvodne jeho súčasťou a vyjsť na jar, ale chcela som aj aktuálny album, ako moju cestu, uzavrieť hudbou, ktorá je mi najbližšia. S Maxom sme si veľmi sadli, skladba za mňa šlape a má energiu,“ vysvetľuje Nela, ako sa pieseň ocitla na albume CESTA a pomyselne uzatvára jednu životnú etapu, zároveň otvára ďalšiu.

Odkaz skladby je už z textu veľmi jasný. „Je v nej cítiť silu ženy, je to Women Power. Mnohým z nás sa niekedy stalo, že riešila partnera, ktorý si ju trochu nevážil a táto skladba je o tom, že už je nad vecou, že si váži samu seba, že sa cíti dobre. Ale aj, o tom, že si druhá strana väčšinou uvedomí, čo mal, až keď o to príde..,“ opisuje myšlienku piesne, s ktorou korešponduje i farebný videoklip, v ktorom speváčka ukáže niekoľko verzií samej seba!

Niekoľko svojich jašivých JA

Tak, ako sa pieseň expresne zaradila na album, rovnakým tempom sa dočkala aj vizuálneho zobrazenia.

„S Riškom Raimanom sme sa stretli a povedali si, koľko máme reálne času na výrobu (rozumej, bavíme sa o dňoch) a aké sú naše možnosti v tejto časovej tiesni. Vymysleli sme koncept o žene, ktorá vyzerá stále inak a ukazuje niekoľko svojich stránok. Ide si to svoje a spieva, že dnes je to už iba o mne a nikto ma nerozhodí!“ predstavuje Nela niekoľko svojich jašivých JA, ktoré sa zrodili vďaka Borisovi Hanečkovi a Lucii Ružovej.

„Oslovili sme Borisa, aby spravil top outfity, Lucku, aby sa vyhrala s tvárou a parochňami a aby vznikla každú minútu iná verzia ženy. Splnila som si sníčky a vyskúšala si vlasy, ktoré kvôli natáčaniam nemôžem nosiť. Na pľaci sme sa poriadne vybláznili,“ teší sa speváčka svojim premenám.

Čerstvo vydaný album speváčka plánuje predstaviť i naživo. „S CD-čkom CESTA ideme aj medzi ľudí. Pripravujeme Minitour v decembri tohto roku. Na koncertoch zaznejú skladby z albumu, ktoré už vtedy, dúfam, budú fanúšikovia poznať a spievať so mnou, tiež sa ale naladíme na Vianoce,“ približuje speváčka dramaturgiu, s ktorou sa predstaví 8. decembra 2024 v Prešove, 9. decembra 2024 v Košiciach, 18. decembra 2024 v Bratislave a 28. decembra 2024 v Tatranskej Lomnici. Vstupenky na Nela Pocisková – Cesta Tour sú dostupné na Predpredaj.sk