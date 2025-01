Nešťastie na strelnici v Znojme: Tínedžerka bojuje o život

V centre Znojma sa v nedeľu stal vážny incident. Českí policajti dostali hlásenie, že v krytej strelnici je vážne postrelené 15-ročné dievča. O prípade informuje TV Joj na svojej stránke Noviny.sk.

Tínedžerka išla na strelnicu so svojimi rodičmi. V tom sa však ozvala rana a dievča sa postrelilo. Na miesto okamžite prišla záchranka a tiež polícia.

Dievča je v kritickom stave

„Naše operačné stredisko vyslalo na miesto lekársky tím aj záchranársku posádku. Mali sme v starostlivosti osobu, ktorá utrpela strelné poranenia. My sme tej osobe poskytli prednemocničnú neodkladnú starostlivosť a následne sme ju v kritickom stave odovzdali do Brnenskej nemocnice,“ uviedla hovorkyňa Záchrannej služby Michaela Bothová.

Stav dievčaťa sa nezmenil a je naďalej vážny. Prevádzkovateľ sa odmietol pre televíziu vyjadriť, čo sa mohlo stať. „My nič neposkytujeme, pretože je to vo vyšetrovaní, preto žiadne informácie nepodávame,“ povedal.

Neplnoletí musia mať dozor

V ponuke strelnice sú krátke aj dlhé palné zbrane a je možné z nich strieľať aj bez zbrojného preukazu. V tom prípade je však potrebný dozor.

„To isté s osobou, ktorá nemala osemnásť rokov. Vždy pri tom musí byť človek, ktorý zbrojný preukaz má a je na to spôsobilý. Deti od desiatich rokov môžu na strelnici strieľať zase pod dozorom osoby, ktorá je na to zo zákona splnomocnená, to znamená, musí mať príslušnú skupinu zbrojného preukazu a tiež nejakú prax trojročnú,“ ozrejmil pravidlá strelnice jeden z inštruktorov.