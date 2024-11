Nebezpečné toxíny v kuchynskom riade: Ktoré hrnce a panvice sú pre naše zdravie najlepšie?

Mnoho ľudí starostlivo vyberá kvalitné ingrediencie, ale až tak nerieši, do akého hrnca či panvice ich dáva. Práve nesprávne zvolený kuchynský riad môže nášmu telu ublížiť ešte omnoho viac, ako občasná konzumácia nezdravého jedla.

Nálepka s označením nepriľnavý povrch je to, čo mnohí z nás hľadajú, keď v domácich potrebách vyberajú novú panvicu.

Toto zjednodušenie varenia, najčastejšie v podobe teflónových panvíc, je v dnešnej dobe samozrejmosť, no nepriľnavé povrchy si vyberajú svoju daň v podobe nášho zdravia. Obsahujú totiž tzv. PFAS chemikálie (perfluórované a polyfluórované alkylsulfonáty).

Táto skupina vyše 4 700 chemických látok je známa ako večné chemikálie, pretože sa v priebehu času hromadia v našom organizme a telo sa ich nevie zbaviť. Môžu postupne viesť k zdravotným problémom ako je poškodenie pečene, ochorenie štítnej žľazy, obezita či problémy s plodnosťou. Účinky látok PFAS na zdravie, ako uvádza agentúra US EPA, zahŕňajú nasledovné:

Znížená plodnosť a zvýšený vysoký krvný tlak u tehotných žien

Oneskorenia u detí vrátane nízkej pôrodnej hmotnosti, zrýchlenej puberty, zmien kostí alebo zmien správania

Zvýšené riziko niektorých druhov rakoviny, vrátane rakoviny prostaty, obličiek a semenníkov

Znížená schopnosť imunitného systému organizmu bojovať s infekciami, vrátane zníženej reakcie na vakcínu

Narušenie prirodzených hormónov tela

Zvýšené hladiny cholesterolu a riziko obezity

Na trhu je obrovské množstvo riadu rôznych materiálov a výrobcov a je ťažké rozlíšiť, ktoré povrchy sú skutočné bezpečné a ktoré nie, pretože marketing firiem môže často zavádzať.

Základným pravidlom je pri kúpe čítať štítky, či má riad nepriľnavý povrch. Pokiaľ nie, pravdepodobne bude bezpečný na varenie a do jedla sa vám pri jeho zahriatí neuvoľnia žiadne nebezpečné toxíny.

Liatina

Liatinový riad obstál v skúške časom a dodnes zostáva najlepšou voľbou pre mnohých kuchárov, ktorým okrem dobrého jedla záleží aj na zdraví svojich stravníkov. Tieto odolné a všestranné hrnce a panvice sa používajú už po celé generácie.

Hoci sa dlhšie nahrieva, liatina je známa svojím vynikajúcim udržiavaním a rovnomerným rozložením tepla, vďaka čomu je ideálna na varenie širokej škály jedál. Pri správnej starostlivosti vám tento riad vydrží desaťročia. Jeho bonusom je, že pri varení do jedla uvoľní stopové prvky železa, čo môže byť prospešné pre ľudí s jeho deficitom.

Nerezová oceľ

Hrnce z nerezovej ocele sú vďaka svojmu nadčasovému dizajnu voľbou číslo jeden mnohých kuchárov a gazdiniek, hoci možno ani len netušia, že tento obľúbený riad je okrem toho ideálny aj pre naše zdravie a chuť jedla. Nerez je zliatinou železa, uhlíka, chrómu a niklu. Vďaka tomu sú nerezové hrnce pevné, tvrdé, odolné voči korózii a poškriabaniu.

Nerez je prirodzene nereaktívny, čo znamená, že nereaguje s kyslými ani zásaditými potravinami, čím zachováva pôvodnú chuť jedál. Ani pri vysokých teplotách sa z neho do jedla nevylučujú škodlivé látky, preto je varenie v nerezovom riade zdravé a hygienické. Okrem svojej bezpečnosti býva často aj ekonomicky najvýhodnejšou voľbou.

Keramika

Keramický riad vyrobený z prírodných materiálov takisto neobsahuje spomínané chemikálie. Najčastejšie ho nájdete v podobe kameninovej panvice, ktorá rovnomerne rozvádza teplo. Je stopercentne bezpečný a z jeho povrchu sa neuvoľňujú žiadne toxické látky.

Keramika má aj svoje nevýhody, a to je najmä hmotnosť – kameninové panvice vážia podstatne viac než bežné druhy riadu, a tak manipulácia s ním nie je ideálna pre deti a starších ľudí. Keramika je náchylná na poškriabanie, a preto sa odporúča umývať riad ručne.

Meď

Rovnako ako hliník, aj medený riad je známy svojou vynikajúcou tepelnou vodivosťou. Meď je po striebre druhý najlepší vodič tepla aký poznáme, a to znamená, že jedlo sa v medenej panvici zohreje oveľa rýchlejšie než v riade z iných materiálov. Aj z tohto dôvodu sú medené riady obľúbené u mnohých svetových šéfkuchárov.

Vo vysokých dávkach môže byť meď toxická, no riady z nej sa dnes vyrábajú starostlivo. Aby vnútro hrnca neprišlo do priameho styku s jedlom, jeho povrch musí byť cínový alebo antikorový, a tým pádom je úplne bezpečný pre naše zdravie.

Hliník

Je hliníkový riad bezpečný na každodenné používanie? To je otázka, ktorá už roky aj u nás vyvoláva mnohé diskusie. Malé množstvá hliníka, ktoré sa uvoľnia počas varenia sa považujú za bezpečné. Štúdia však zistila, že vyššie hladiny môžu zvýšiť zdravotné riziká spojené s uvoľňovaním ťažkých kovov, a to najmä, keď sú riady staršie.

Mám doma teflónové panvice, musím ich vyhodiť?

Ak ste vo vašej domácnosti boli doteraz zvyknutí tepelne upravovať jedlo iba na teflónových panviciach, nemusíte teraz všetky naraz vyhodiť do smetiaka a investovať desiatky či stovky eur do úplne nového riadu. Na začiatok stačí vyskúšať kúpiť si jeden kvalitný hrniec s nepriľnavým povrchom, v ktorom budete variť mäsité jedlá.

Práve tie sa totiž v teflónovej panvici piecť neodporúčajú, pretože na ich úpravu potrebujete panvicu zohriať na vysokú teplotu, čo môže podporiť uvoľňovanie toxických výparov z teflónu. Aby ste tomu predišli, na teflóne pripravujte iba rýchle pokrmy, ktoré nevyžadujú vysokú teplotu.

Pri varení nepoužívajte ostré nástroje, aby ste nepriľnavý povrch nepoškodili. Ak si na panvici všimnete škrabance alebo sa jej povrch začína odlupovať, jej životnosť končí a pre svoje zdravie urobíte najlepšie, keď ju vyhodíte do koša.

Aj pri skladovaní jedla myslite na zdravie

Mnohé plastové nádoby obsahujú BPA, škodlivú chemikáliu, ktorá sa môže dostať do vášho tela, ak zjete jedlo v nich uložené. Najmä ak do nich dávate jedlo, ktoré je ešte teplé, dochádza vtedy k uvoľňovaniu zmäkčovadiel, ktoré sa do plastov pri výrobe pridávajú kvôli stabilizácii tvaru nádob.

Tieto ftaláty a bisfenol-A narušujú náš endokrinologický-hormonálny systém a môžu spôsobiť chronické ťažkosti. Dokázalo sa, že zmäkčovadlá sa môžu uvoľňovať už pri izbovej teplote.

Na druhej strane sklo je prírodný materiál bez obsahu akýchkoľvek toxických látok a do sklenených nádob môžete s čistým svedomím uskladniť aj práve navarené jedlo. Sú vhodné do umývačky riadu, mikrovlnky a aj do mrazničky.