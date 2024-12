Návrat Hancka do Talianska? Údajne už súhlasil s podmienkami spolupráce - FOTO

Pôsobenie slovenského futbalového reprezentačného obrancu Dávida Hancka v holandskom klube Feyenoord Rotterdam sa asi blíži ku koncu. Dvadsaťšesťročný rodák z Prievidze už totiž údajne súhlasil s podmienkami spolupráce s talianskym Juventusom Turínom.

Povolenie už po víkende?

Povolenie však musí prísť aj od jeho súčasného zamestnávateľa, ktoré paradoxne môže prísť už po najbližšom víkende. Feyenoord totiž nastúpi proti PSV Eindhoven a ak prehrá, na tohto lídra Eredivisie bude strácať už desať bodov a prišiel by o reálnu šancu bojovať o majstrovský titul.

To by podľa webu tuttosport.com mohlo presvedčiť funkcionárov klubu z Rotterdamu, aby v prípade adekvátnej ponuky povolili odchod Hancka. Vyvolávacia cena je údajne na úrovni 35 miliónov eur.

Sledoval ho technický riaditeľ

Už v závere novembra sa bol na Slováka naživo pozrieť technický riaditeľ „starej dámy“ Cristiano Giuntoli v Manchestri na súboji Ligy majstrov, v ktorom práve Hancko v závere vyrovnal na konečných 3:3.

V Juventuse by mohol slovenský zadák zarábať až 2,5 milióna eur plus bonusy za jednu sezóny, pričom zmluva by znela do leta 2029. Druhú polovicu aktuálneho súťažného ročníka by strávil v Turíne na hosťovaní s opciou.

Ak by sa hráči Juve kvalifikovali do Ligy majstrov, pokračovalo by to automatickým prestupom. Ak nie, Taliani by mali právo na odkúpenie Slováka.

Tréner oceňuje jeho flixibilitu

„Tréner Thiago Motta má Hancka veľmi rád pre jeho veľkú flexibilitu. Slovák totiž dokáže hrať ako stredný aj ľavý obranca. Ide presne o pozície, na ktorých zostal Juventus nechránený po vážnych zraneniach Bremera a Juana Cabala, sezóna sa pre oboch už predčasne skončila,“ uvádza Tuttosport.

Pre Hancka by možnosť pôsobenia v Juventuse mala byť lákavá aj ako akési zadosťučinenie. V minulosti bol totiž hráčom Fiorentiny, medzi „fialkami“ však neuspel a potom hosťoval a napokon aj prestúpil do Sparty Praha.