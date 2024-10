Hancko výrazným spôsobom prispel k triumfu Feyenoordu v LM. V Girone zdolal svojho svedka zo svadby (foto)

Obranca slovenskej futbalovej reprezentácie Dávid Hancko bol dôležitou postavou zápasu Ligy majstrov 2024/2025 medzi Gironou a Feyenoordom Rotterdam.

Holandské mužstvo zvíťazilo na trávniku španielskeho tímu 3:2 a slovenský zadák bol v druhom polčase pri dvoch významných momentoch z pohľadu konečného výsledku.

VAR zachraňoval

Feyenoord vstúpil do hlavnej časti LM domácou prehrou s Bayerom Leverkusen (0:4) a chuť si napravil v Katalánsku. Prehrával síce od 19. minúty po zásahu Davida Lópeza, no ešte do prestávky dvomi gólmi otočil skóre na svoju stranu. A mohli streliť i tretí, no Japonec Ajase Ueda zahodil penaltu.

Krátko po zmene strán v 51. minúte domáci skórovali, keď Hancko tečoval loptu do vlastnej bránky, no slovenského legionára i hosťujúce mužstvo „zachránil“ ofsajdový verdikt videoasistenta rozhodcu (VAR).

Následne domáci Bojan Miovski nepremenil pokutový kop a Holanďan Donny van de Beek vyrovnal na 2:2. Zdalo sa, že povzbudení domáci v závere zabojujú o triumf, no prišla 79. minúta a Hancko sa znenazdajky ocitol v šestnástke Girony.

Odcentroval a jeho prihrávku pred bránku si do vlastnej siete zrazil Čech Ladislav Krejčí. Hanckov exspoluhráč zo Sparty Praha a dokonca jeho svedok zo svadby tak pomohol Feyenoordu k víťaznému zásahu na 3:2.

Potreboval poľutovať

Hancka v priebehu stretnutia viackrát zachytili televízne zábery, ako kríva a pravdepodobne sa necítil stopercentne, ale ukázal, že mu nerobí problém hrať ani cez bolesť. Tréner Feyenoordu Brian Priske však povedal, že jeho zverenec je v poriadku.

„Je zvyknutý hrať veľa minút a bol som si istý, že bude pokračovať,“ povedal na pozápasovej tlačovej konferencii na adresu Hancka a vzápätí zažartoval: „Myslím si, že len potreboval trošku poľutovať, ale je v pohode.“

Veľký úspech po vyše 20 rokoch

Priske sa v Girone stal prvým trénerom Feyenoordu od roku 2002 a čias legendárneho Berta van Marwijka, ktorý s týmto holandským tímom dokázal vyhrať duel LM na ihrisku súpera.

„Chlapci ukázali mentalitu. Hrali sme proti silnému súperovi zo Španielska, ktorý možno nezažíva najlepšiu sezónu, ale môže to mnohým tímom skomplikovať. Naše mužstvo bojovalo jeden za druhého do poslednej sekundy,“ skonštatoval Priske.