O Dávida Hancka má záujem taliansky veľkoklub, k dohode možno dôjde už v januári

Manželka slovenského futbalového reprezentanta Dávida Hancka sa nedávno pre české médiá vyjadrila, že za svoj prístup by si zaslúžil prestúpiť do špičkového európskeho klubu. Toto želanie sa bývalej skvelej tenistke Kristýne Plíškovej možno splní už čoskoro. Svoju pozornosť na Hancka zameral 36-násobný taliansky majster Juventus Turín. Informuje o tom viacero talianskych zdrojov.

Športový riaditeľ Juventusu Cristiano Giuntoli sa bol nedávno pozrieť na Hancka v Anglicku v súboji Ligy majstrov Manchester City – Juventus a videl jeho skvelý výkon, ktorý korunoval vyrovnávajúcom gólom na 3:3.

„Obdivoval presvedčivý výkon obrancu, umocnený gólom na 3:3. Pozitívna správa od riaditeľa našla plnú zhodu s trénerom Mottom a prinútila Juventus nadviazať prvé prieskumné kontakty s vedením Feyenoordu,“ napísal web eurosport.it.

Ideálny pre trénera Mottu

Rovnaký zdroj o pilieri obrany slovenskej reprezentácie napísal toto:

„Univerzálny, ľavonohý hráč s vynikajúcou konštrukciou. Predstavuje ideálny profil pre systém Thiaga Mottu. Vážne zranenie Juana Cabala, ktoré kolumbijskému obrancovi predčasne ukončilo sezónu, urýchlilo plány klubu. Prioritou je príchod posily do defenzívy.“

Juventus potrebuje obrancu

Talianska verzia webu Goal tvrdí, že slovenský obranca z Feyenoordu predstavuje ideálne riešenie na posilnenie zadnej línie Juventusu, ktorá trpí početnými zraneniami a neistotou spojenou s osudmi Danila, Ruganiho a Tiaga Djalòa.

„Zdá sa, že Hancko stelesňuje dokonalý profil: flexibilný, pevný a s medzinárodnými skúsenosťami. Po neúspechu s Calafiorim sa Juventus zameral na ďalšieho obrancu: Davida Hancka, 26-ročného rodáka z Feyenoordu a slovenského národného tímu. Neapol pozorne monitoruje Danilovu situáciu v Juventuse. Brazílčanovi vyprší zmluva v roku 2025, nebude sa predlžovať a odchod by mohol vyhodnotiť už v januári, keď príde správny návrh,“ napísal goal.com.

Zmluva na štyri roky?

Podľa talianskeho novinára a experta na futbalové prestupy Nicola Schiru bol Hanckov agent v Turíne na nedávnom súboji Ligy majstrov Juventus – Manchester City. Mal tam nadviazať kontakty s talianskym veľkoklubom. Do úvahy prichádza transfer v zimnom prestupovom období, pričom holandský klub požaduje 35-40 miliónov eur za svojho elitného obrancu.

Do úvahy prichádza hosťovanie od januára, ale Juventus má údajne pripravenú aj zmluvu do roku 2029 s ročným zárobkom 2,5 milióna plus bonusy. Schira o tom informoval na sociálnej sieti X.