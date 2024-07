VVS považuje kauzu údajnej hrozby privatizácie vody za definitívne uzavretú, Taraba vyvrátil tvrdenia progresívcov

Po vyjadrení ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS) považuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) a. s. kauzu údajnej hrozby privatizácie vody za definitívne uzavretú. Viac sa jej nemieni venovať. Informovala o tom agentúra PENELOPA s. r. o., PR a mediálny zástupca VVS, a. s.

Nezmyselnosť kauzy

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS, a.s. Stanislav Prcúch sa vyjadril, že šéf envirorezortu „s chirurgickou presnosťou“ vystihol nezmyselnosť kauzy, a zároveň, podľa Prcúcha, usvedčil aktérov kauzy z nekompetentnosti.

„Nevidím preto ďalší dôvod sa tejto pseudotéme akokoľvek venovať, či viac ju komentovať. Všetko relevantné bolo povedané,“ vyjadril sa Prcúch. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko na sklonku júna na tlačovej besede deklarovalo, že majetok vodární by mohol skončiť v súkromných rukách a hrozí, že občania by mohli prísť o vodu, prípadne by ich nový majiteľ mohol vydierať cenami vody.

Taraba po rokovaní vlády v stredu 10. júla odmietol akékoľvek podozrenia z privatizácie VVS, a. s. Vyjadril sa vtedy, že dlhopisový program VVS a. s. si dôkladne pozreli a vyjadril názor, že mnohí, ktorí o tom hovoria, ho alebo nečítali, alebo tomu nerozumejú.

Taraba poskytol odpoveď

„Ten dlhopisový program po prvé je certifikovaný Národnou bankou Slovenska, po druhé, nie je tam titul, ako by sa tie akcie vedeli dostať mimo subjektu verejného práva, po tretie, tie akcie sú opäť vymeniteľné na požiadanie obciam, alebo mestám, po štvrté, ak Východoslovenská vodárenská odkúpi od nejakých obcí akcie a akcionármi VVS sú znova len obce a mestá, tak to sa nedá povedať, že to je privatizácia VVS do nejakých súkromných rúk. Ja sa stretávam s tými, čo toto hovoria a pýtam sa ich, tak mi teda povedzte, kde to vidíte,“ uviedol vtedy minister.

V relácii Téma dňa televízie Ta3 o deň neskôr podľa VVS a. s. priznal uspokojenie sa s touto odpoveďou aj poslanec za PS Michal Sabo. Samotná VVS, a. s. tieto tvrdenia, podobne ako Taraba, vyvrátila. Hrozby, ktoré prezentovalo hnutie PS podľa nich neumožňuje ani zákon.

„Vedenie VVS, a.s. preto pozvala ich zástupcov na návštevu s cieľom doplniť im relevantné informácie a tiež vyzvalo politikov k zodpovednejšiemu správaniu a zdržanlivosti pri šírení neoverených fám,“ doplnila PR agentúra.

Poukázala aj na to, že voči tvrdeniam progresívcov sa vymedzili aj Asociácia vodárenských spoločností, Asociácia zamestnávateľských združení a zväzov, Klub 500, a tiež Odborový zväz drevo lesy voda.