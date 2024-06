Na Slovensku hrozí skrytá privatizácia vody, podľa Šimečku minister Taraba namiesto riešenia situácie strčil hlavu do piesku (video)

Na Slovensku hrozí skrytá privatizácia vody a vláda sa len nečinne prizerá. Tvrdí to opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) v reakcii na správu Najvyššieho kontrolného úradu.

Minister strčil hlavu do piesku

„V PS dlhodobo upozorňujeme, že na Slovensku nemá vodovod pol milióna ľudí a viac ako milión nemá ani kanalizáciu. Toto sú hrozivé čísla a dnes navyše hrozí, že aj tí, ktorí bezpečný prístup k pitnej vode majú, oň môžu prísť. Hrozí totiž skrytá privatizácia vody a verejných vodovodov,“ povedal predseda PS Michal Šimečka.

Minister životného prostredia pritom zistenia zo správy spochybnil a riešenia má podľa neho navrhnúť NKÚ.

„To je absurdné nepochopenie toho, čo je jeho úlohou ako ministra a podpredsedu vlády,” zdôrazňuje Šimečka, podľa ktorého minister namiesto riešenia alarmujúcej situácie strčil hlavu do piesku.

Ohrozenie základných ľudských práv

Poslanec parlamentu za Progresívne Slovensko Michal Sabo upozornil, že skrytá privatizácia vodovodov by znamenala aj ohrozenie základných ľudských práv.

„Nekompetentnosť ministra Tarabu je do očí bijúca. Predseda NKÚ sa ho opakovane snažil upozorniť na ohrozenie bezpečného prístupu k pitnej vode, no zostalo to bez odozvy,“ skonštatoval.

Riziká sú pitom podľa neho obrovské. Samosprávam by výmena akcií vo vodárenskej spoločnosti za dlhopisy možno priniesla niečo naviac do rozpočtu, no zároveň by im hrozila strata dohľadu nad svojou kritickou infraštruktúrou, varuje Sabo.

Vykupovanie akcií VVS

Skrytá privatizácia časti alebo celej vodárenskej spoločnosti hrozí pre vykupovanie akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti cez dlhopisový program Voda spieva prostredníctvom samospráv.

Predseda NKÚ Ľubomír Andrassy svojou správou v parlamente pripomenul, že toto riziko je ešte zintenzívnené 10 miliardovým investičným dlhom do našej kritickej infraštruktúry.

Samosprávy vytvorili špeciálna komisie

Viaceré samosprávy potvrdili, že boli s touto ponukou oslovené. Košice či Prešov na ponuku nateraz nepristúpili, ale vytvorili špeciálne komisie na jej posúdenie.

„Nie každá samospráva má však kapacity na dôkladné vyhodnotenie možných rizík. Aj našou iniciatívou na ne chceme apelovať, aby si nenechali ohroziť svoje vodovody,“ povedala poslankyňa PS Jana Hanuliaková.