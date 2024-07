Vodári popierajú tvrdenia o údajnej hrozbe privatizácie VVS, vyzývajú poslancov na overovanie faktov

Vodné zdroje patria podľa Ústavy SR štátu a privatizáciu vodárenských spoločností tak vylučuje zákon. Uvádza sa to v stanovisku Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti k vyjadreniam poslancov opozičného Progresívneho Slovenska.

Poslanci si neoverili pravdivosť tvrdení

Tvrdenia o údajnej hrozbe privatizácie vodární zo strany Michala Šimečku, Michala Saboa a Jany Hanuliakovej pripisujú vodári odbornej i politickej neskúsenosti a osobnostnej nezrelosti poslancov, ktorí ich predniesli bez toho, aby si pravdivosť svojich tvrdení najprv overili.

„VVS, a.s. je apolitická spoločnosť, jej akcionármi je takmer 700 miest a obcí, ktorých štatutári a poslanci sú z celého politického spektra. Preto sa odmietame nechať vtiahnuť do politického zápasu a rovnako vyzývame politikov, aby vodárne na svoj politický boj nezneužívali,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS, a.s. Stanislav Prcúch.

Poslancov zároveň vyzval, aby sa zdržali šírenia falošných poplašných správ o ohrození zásobovania pitnou vodou, o vydieraní cenami vody či lží o skrytej privatizácii VVS, a.s.. „Vyzývame ich, aby si fakty týkajúce sa našej spoločnosti najprv overili priamo u nás, kým s nimi vystúpia na verejnosti,“ dodal Prcúch.

Vykupovanie akcií VVS

Na Slovensku podľa Progresívneho Slovenska hrozí skrytá privatizácia vody a vláda sa len nečinne prizerá. Opozičné hnutie to tvrdí v reakcii na správu Najvyššieho kontrolného úradu.

„V PS dlhodobo upozorňujeme, že na Slovensku nemá vodovod pol milióna ľudí a viac ako milión nemá ani kanalizáciu. Toto sú hrozivé čísla a dnes navyše hrozí, že aj tí, ktorí bezpečný prístup k pitnej vode majú, oň môžu prísť. Hrozí totiž skrytá privatizácia vody a verejných vodovodov,“ povedal predseda PS Michal Šimečka.

Skrytá privatizácia časti alebo celej vodárenskej spoločnosti má byť spojená s vykupovaním akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti cez dlhopisový program Voda spieva prostredníctvom samospráv. Predseda NKÚ Ľubomír Andrassy svojou správou v parlamente pripomenul, že toto riziko je ešte zintenzívnené 10 miliardovým investičným dlhom do našej kritickej infraštruktúry.