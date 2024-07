Ficovu vládu zaujímajú len peniaze. Kiča upozornil na veľký biznis s drevom, ktorý sa chystá na Muránskej planine

Vládnu koalíciu zaujímajú len peniaze a kšefty. Uviedol to na pondelkovej tlačovej besede podpredseda Demokratov Juraj Šeliga s tým, že vládna koalícia podsúva verejnosti rôzne témy a bulvárne senzácie na odpútanie pozornosti od toho, že si na pozadí dohadujú netransparentné kšefty.

Veľký biznis s drevom na Muráni

Expert na životné prostredie za stranu Demokrati Michal Kiča upozornil, že na Muránskej planine sa chystá veľký biznis s drevom. Strana na základe infožiadosti získala informáciu o zámere Správy Národného parku Muránska planina zadať zákazku na spracovanie lykožrútovej kalamity bez riadnej súťaže, len priamym rokovacím konaním, pričom hodnota zákazky môže dosiahnuť 15 miliónov eur.

„Ak by išla mimo verejného obstarávania, zákazka by sa mohla predražiť a smerovať k spriazneným dodávateľom. Cena takto vyťaženého dreva môže dosiahnuť až 30 mil. eur. Vo veci sa obraciame s podnetom na Úrad pre verejné obstarávanie,“ zdôraznil Kiča. Demokrati súčasne upozornili na to, že k ťažbe má dôjsť v A zóne, a teda v bezzásahových územiach a prírodných rezerváciách.

Zadanie zákazky na ťažbu

„Nateraz je nahlásených na spracovanie 120 tisíc kubíkov dreva, ale podľa našich odborných odhadov môže ísť o 300 či dokonca 500-tisíc kubíkov. Je to obrovská masa dreva, ktorá by sa ťažila na relatívne malom území,“ priblížil Kiča a dodal, že prírode v tejto oblasti by to spôsobilo nezvratné škody.

„Boli by sme svedkami holorubov a vykosených pásov v našich najcennejších územiach a následne ohrozeniu regiónu suchom a povodňami. Ťažba by odpudila aj turistický ruch,“ doplnil Kiča. Ako ďalej Demokrati vysvetlili, správa parku naviac preverovala na Úrade pre verejné obstarávanie zadanie zákazky na ťažbu bez riadnej súťaže.

Národný park má už štvrtého riaditeľa

„Hodnota zákazky na ťažobné práce môže byť od 3,6 až do 15 mil. eur. Obídenie riadnej súťaže môže viesť k nehospodárnemu nakladaniu s drevom a prihraniu tejto zákazky spriazneným subjektom. Zisk z dreva a za práce skončí u skupinky vyvolených a ľuďom v regiónoch zostane len zničená príroda,“ zdôraznil Kiča s tým, že minister životného prostredia Tomáš Taraba (SNS) odstrihol parky od verejných prostriedkov s úmyslom ich závislosti na ťažbe dreva.

Demokrati poukázali aj na skutočnosť, že národný park má od nástupu Tarabu už štvrtého riaditeľa. Strana za touto vysokou fluktuáciou riaditeľov vidí ich neochotu podieľať sa na zjavne sporných zákazkách.

„Chcem zdôrazniť, že naše obavy o Muránsku planinu stupňuje aj fakt, že brat Rudolfa Huliaka je konateľom jedného z najväčších spracovateľov dreva na Slovensku, ktorý zrazu verejne hovorí pri ťažbe na Horehroní o astronomických 8 miliónoch kubíkov dreva.“ uzavrel Kiča s tým, že pre obídenie súťaží zo strany podniku Lesy SR a Správy Národného parku Muránska planina sa obrátia s podnetom na Úrad pre verejné obstarávanie.