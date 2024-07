Veľký Sokol je opäť otvorený, najdlhšej a najmohutnejšej rokline v Slovenskom raji opravili technické zariadenie

Roklina Veľký Sokol v Slovenskom raji je od stredy 17. júla opäť otvorená. Informovala o tom prostredníctvom svojej internetovej stránky Správa Národného parku Slovenský raj.

Roklinu dočasne uzavreli po tom, ako jej technické sprístupňovacie zariadenia poškodili približne pred mesiacom búrky. Veľká voda tam zobrala väčšinu drevených rebríkov a na niektorých miestach vymyla koryto potoka na niekoľko desiatok centimetrov do hĺbky.

Technické zariadenia sú opravené

Po mesiaci sa tak v Slovenskom raji podarilo sprístupniť najdlhšiu a najmohutnejšie roklinu.

„Nestratila nič zo svojej krásy a divokosti. Technické zariadenia sú opravené, pričom opravu a nové zariadenia zabezpečil ich vlastník, obec Hrabušice. Na viacerých miestach sú osadené nové, ktoré umožnia bezpečný prechod a spoznávanie krásy prírody,“ uviedol na webe zástupca riaditeľa Správy NP Slovenský raj Peter Olekšák.

Ide o dlhú a ťažkú túru

Olekšák zároveň turistov upozornil, aby pri plánovaní túry do tejto rokliny mysleli na to, že ide o dlhú a ťažkú túru.

„Pôjdete často po koryte rieky, kde budete musieť stúpiť aj do vody a preliezať naplavené kmene stromov. Základnou výbavou do rokliny je preto pevná vysoká nepremokavá obuv, je vhodné si zobrať aj veci na prezutie a prezlečenie,“ pripomenul. Dodal, že roklina Veľký Sokol má niekoľkonásobne nižšiu návštevnosť ako napríklad Suchá Belá. Keďže v súčasnosti sú častým javom búrky, turistom poradil, aby na to mysleli aj pri plánovaní túry.

„Choďte ráno s dostatočnou časovou rezervou na návrat a zoberte si so sebou veci do dažďa,“ pripomenul. Zároveň informoval, že priamo v rokline Veľký Sokol nie je mobilný signál.