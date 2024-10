Odborníci z celého sveta diskutovali o riešeniach klimatických výziev na konferencii ICARI, tá sa nezaobišla bez incidentu s aktivistkou

Medzinárodná konferencia organizovaná International Climate Adaptation Research Institute (ICARI) „Klimaticky odolnejšie mestá 2024“, ktorá sa konala tento týždeň v Bratislave, sa nezaobišla bez drobného incidentu s klimatickou aktivistkou.

Ako uviedol viceprezident ICARI Ján Rapan, „mnohí ľudia majú problém s tým, že nie sme dostatočne ‚zelení‘, a na druhej strane iní ľudia nám zase vyčítajú, že sme až veľmi ‚zelení'“. Nedá sa vyhovieť každému človeku, objasnil Rapan s nádejou, že ľudia raz prestanú ohýbať dáta a budú brať do úvahy globálnu realitu.

Na konferencii vystúpil aj predseda ZMOS

Rapan zhodnotil konferenciu ako mimoriadne úspešnú.

„Išlo už o tretí ročník a som hrdý, že sme na tomto mohli prezentovať aj vznik nového partnerstva so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré je zamerané na klimatickú adaptáciu miest a obcí,“ dodal. Na konferencii vystúpil aj predseda ZMOS Jozef Božik, ktorý zdôraznil význam adaptácie miest a obcí na meniace sa klimatické podmienky a potrebu implementácie konkrétnych riešení, ako sú zelené strechy, vodozádržné opatrenia či ochladzovanie mestských centier.

Okrem toho vyzdvihol spoluprácu ZMOS s ICARI, čo podľa neho umožňuje mestám a obciam na Slovensku získať prístup k overeným dátam, postupom a inovatívnym riešeniam na zvýšenie ich odolnosti voči klimatickým výzvam.

Na konferencii nechýbali ani odborníci z reálnej praxe

Vysokú úroveň konferencie podčiarkla aj účasť prednášajúcich odborníkov. Medzi ktorými bol aj významný urbanista Dhira Thadani z USA, Daniel Kopkáně z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR, ale aj hostia z Nového Zélandu, Belgicka, Švédska a mnohí ďalší odborníci aj zo Slovenska.

Taktiež na konferencii nechýbali ani odborníci z reálnej praxe. Na konferencii vystúpila aj zástupkyňa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) Angelika Tamásová, ktorá prezentovala najnovšiu správu o klimatických rizikách v urbanizovanom prostredí.

„Zmena klímy je tu a dáta sú v tom jasné. Zmena klímy však bude mať exponenciálny rast ak neznížime emisie skleníkových plynov. My sa vieme adaptovať o 1 alebo 2 stupne, ale ak to prešvihneme a oteplí sa ešte viac, tak sa môže stať, že naše opatrenia nebudú dostačujúce. A zároveň už teraz musíme myslieť na to, že naše životy budú vyzerať inak. Je pre mňa veľmi prospešné a užitočné mať kontakt s realitou akou sú mestá, obce, alebo aj súkromný sektor, a vidieť, čo všetko robia,“ priblížila Tamásová.

Musíme sa pripraviť na nezvratné veci

Architekt Miroslav Marko konštatoval, že pri pohľade na tému klimatickej adaptácie sa musíme pripraviť na nezvratné veci.

„Ja tvrdím, že musíme zohľadňovať aj ten mitigačný faktor, teda znižovať svoj vplyv a pripraviť sa na zmeny, ktoré nastávajú. A tie sa pravdepodobne budú zhoršovať. Výhodou adaptácie, ktorú sme aj spomenuli na konferencii, je, že sa dá robiť v lokálnom meradle. S ICARI spolupracujem už rok a inšpirovali ma k založeniu centra adaptačných opatrení v Trnave, ktoré, verím, že bude slúžiť ako vzdelávacie miesto prioritne pre architektov,“ uviedol Marko ako príklad významu konferencie.

Vyhodnotenie súťaže „Zelená strecha 2024“

Učiteľ bilingválneho gymnázia René Zmajkovič, ktorý sa spolu so študentmi zúčastnili na konferencii, veľmi ocenil jej formát.

„Stretli sa tu ľudia rôznych smerov, ktorí argumentovali nielen odbornými slovami, ale aj dátami. Veľa ľudí sa možno skrýva aj za „zelené“ heslá, ale treba vnímať rozdiel medzi pocitmi a dátami. Ja často hovorím svojím študentom na hodinách, aby sa pýtali. Ja budem vždy ako učiteľ zastávať vzdelávanie, pretože to je kľúč k lepšej spoločnosti na všetkých úrovniach. O tom sme sa dnes mali možnosť presvedčiť,“ hodnotil Zmajkovič.

Medzi hlavné body konferencie patrilo aj vyhodnotenie súťaže „Zelená strecha 2024“ spojené s odovzdávaním cien.

„Adaptácia je kritická nielen z hľadiska prežitia, ale najmä pre zachovanie kvality života,“ uzavrel Rapan s odkazom konferencie o prepájaní vedeckého prístupy, dát, odborných poznatkov, ako aj príkladov z praxe.