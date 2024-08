Populácia medveďov vo Švédsku je ohrozená, v krajine vydali 486 povolení na ich odstrel

Na hroziaci pokles počtu medveďov hnedých vo Švédsku o 20 percent poukazujú ochrancovia prírody. Tento týždeň sa totiž v krajine začala sezóna lovu tohto predátora, pričom vydaných bolo 486 povolení na odstrel.

„Lov medveďov je do veľkej miery len naháňaním sa za trofejami,“ povedal pre tlačovú agentúru The Associated Press Magnus Orrebrant zo Švédskeho združenia na ochranu mäsožravcov.

V júni, keď zverejnili tohtoročný počet povolení na odstrel medveďov, Jonas Kindberg zo švédsko-nórskeho výskumného programu na ochranu medveďov povedal, že „ak chcete, aby populácia zostala stabilná na úrovni približne 2 400 zvierat, ako počet medveďov odhadujeme dnes, môžete zastreliť iba zhruba 250 medveďov ročne.“

Vo Švédsku každých päť rokov robia odhad počtu medveďov v krajine. V roku 2017 podľa údajov Švédskeho úradu na ochranu životného prostredia odhadli, že na švédskom území žije približne 2 900 medveďov.