Výstavba turbo-kruhovej križovatky pri vjazde do Zvolena sa začala, bezpečnejšia bude nielen pre vodičov

Dlho očakávaná prestavba križovatky v časti Rákoš pri vjazde do Zvolena zo Sliača a z rýchlostnej cesty R1 od Banskej Bystrice sa začína realizovať.

Spoločne s vysúťaženým zhotoviteľom firmou Doprastav v pondelok na mieste predstavili parametre diela predstavitelia župy aj mesta Zvolen.

Turbo-kruhová križovatka

Ako uviedol predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter, nová turbo-kruhová križovatka by mala podľa zmluvy so zhotoviteľom firmou Doprastav vzniknúť do roka a do dňa, ale všetci zúčastnení veria, že to môže byť aj o čosi skôr. Podľa primátora Zvolena Vladimíra Maňku by bolo ideálne, keby sa to podarilo do zimy.

Zámer prestavby tejto vyťaženej zvolenskej križovatky predstavil ešte predošlý župan Ján Lunter v októbri roku 2018.

„Realita je taká, že rôzne a hlavne majetkové vysporiadania nás zdržali a táto stavba sa môže začať až v týchto dňoch,“ uviedol súčasný predseda BBSK, ktorý zároveň poďakoval primátorovi mesta Zvolen a jeho poslancom, lebo „práve mesto významne pomohlo pri vysporiadaní pozemkov a pri rôznej projektovej dokumentácii, ktorú sme pripravovali pripraviť“.

Nadregionálny význam

Podľa poslanca a podpredsedu BBSK Jána Beljaka táto križovatka nie je len zvolenská, ale má nadregionálny význam.

„Jej dnešná kapacita je okolo 30-tisíc áut, a bude sa ešte zvyšovať. Stavebné riešenie, ktoré projektant navrhol vo forme turbo križovatky, znamená, že ďalšie desaťročia sa bude dať tadiaľto plynule prechádzať,“ popísal podpredseda s tým, že stavba rieši okrem automobilovej dopravy aj prechádzajúcu župnú cyklotrasu, chodníky a osvetlenie.

Komfortnejšie a bezpečnejšie miesto

„Čiže po zrealizovaní sa toto miesto stane komfortnejšie a bezpečnejšie nielen pre automobilovú dopravu, ale aj pre cyklistov a chodcov,“ dodal Beljak, ktorý zároveň požiadal obyvateľov Zvolena, aby vydržali nutné dopravné obmedzenia.

„Celkovo sa bavíme o investícii 1,5 milióna eur,“ konštatoval Lunter a doplnil, že 900-tisíc eur je na výstavbu vyčlenených z krajského rozpočtu a zvyšné zdroje chcú investovať z integrovanej územnej stratégie (IUS), teda z eurofondov.