Vianočná električka aj tento rok rozžiari ulice Bratislavy. Kedy a kde bude premávať?

V Bratislave od piatka premáva vianočná električka. Dopravný podnik Bratislava (DPB) tento rok prinesie v spolupráci s Bratislavským knižným festivalom do nej vianočnú atmosféru knižných rozprávok. Ako informoval hovorca DPB Jozef Vozár, pre fanúšikov historických vozidiel je pripravená aj špeciálna historická vianočná električka.

Premávať budú až do Troch kráľov

Električky budú premávať bezplatnou okružnou jazdou v centre mesta až do Troch kráľov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Rozprávkovou vianočnou električkou bude aj tento rok legendárna Tatra K2G (#7085), vyzdobená vo vianočnom štýle. Exteriér je ladený do tmavočervených odtieňov, v interiéri nechýbajú vianočné čečiny, ozdoby a drobné figúrky symbolizujúce známe postavy z knižných príbehov, doplnené detskými kresbami.

„Unikátom v zadnej časti električky je stromček vytvorený z viac ako 500 kníh,“ dodal hovorca. Špeciálne jazdy vianočnej električky spojené s autorským čítaním budú vždy v sobotu predpoludním. Keďže počet miest v električke je obmedzený, počas týchto jázd bude električka povinne miestenková.

Trasa vianočnej električky

Bezplatné vstupenky si budú môcť cestujúci zarezervovať na stránke dpb.sk/vianocna-elektricka. Prvá jazda so spisovateľmi bude už v sobotu 7. decembra a lístky na ňu sa budú dať zarezervovať už v piatok. Ďalšie rezervácie spustia v stredu, vždy na najbližšiu sobotu.

Vianočná električka označená symbolom vločky bude v uliciach každý deň od Mikuláša až do Troch kráľov s výnimkou Štedrého dňa, keď električka premávať nebude. Cez pracovné dni vyrazí do ulíc od 16:00 do 20:00 a cez víkendy a sviatky od 12:00 do 20:00. Trasa električky je Jesenského – Centrum – Kapucínska – Chatam Sófer – Most SNP – Jesenského.

„Električka zastavuje na všetkých zastávkach na trase a jazda ňou je bezplatná,“ doplnil Vozár.

Niektoré linky posilnia

Dopravný podnik od soboty 7. decembra spúšťa zimnú sezónu rekreačnej linky 144 spájajúcej Kolibu s lokalitou Kamzík.

„Premávka linky 144 bude podmienená priaznivými podmienkami pre zimné športy. V prípade dostatočnej snehovej nádielky linku vypravíme počas víkendov a prázdnin,“ poznamenal hovorca DPB. Informácie budú zverejnené na webe DPB a na elektronických informačných tabuliach vo vozidlách a na zastávkach.

Nakoľko v predvianočnom období očakávajú zvýšený dopyt najmä na linkách obsluhujúcich nákupné centrá, počas najbližších víkendov kapacitne posilnia linky 4, 60, 70, 88 a 98. Po príjazde určených vlakov z Viedne posilnia vloženým spojom aj autobusovú linku 80 zo zastávky Stn. Petržalka. „Toto predvianočné posilnenie dopravy bude platiť až do nedele 22. decembra,“ uzavrel Vozár.