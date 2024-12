V ukrajinských prístavoch tento rok odbavili o 70 % viac nákladu ako minulý rok

Od začiatku tohto kalendárneho roka cez ukrajinské námorné prístavy prešlo 91,1 milióna ton nákladu, čo je medziročný nárast o 70 %. Ako referuje web Ukrajinská pravda, uviedol to námestník ukrajinského ministra pre rozvoj komunít a území Ukrajiny Tymur Tkačenko.

„Od začiatku roka 2024 dosiahol objem odbaveného nákladu spolu 91,1 milióna ton, z toho 89,9 milióna ton bolo odbavených v období od januára do novembra. To je o 70 % viac ako v rovnakom období minulého roka, keď to bolo 52,8 milióna ton,“ povedal Tkačenko.

Na prvom mieste je obilie

V rámci tovarov patrí líderský post obiliu. Za 11 mesiacov tohto roka odbavili v ukrajinských prístavoch dovedna 56,1 milióna ton tejto komodity. Vlani to počas rovnakého obdobia bolo 39,4 milióna ton. Druhé miesto patrí železnej rude. Tej tento rok cez prístavy vyviezli 16,7 milióna v porovnaní s 3,2 milióna ton v minulom roku.